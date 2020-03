Avec la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Real Madrid planche déjà sur la saison prochaine. Selon les informations de AS, les Merengue aurait décidé de maintenir Zinédine Zidane à son poste d'entraîneur la saison prochaine. Le quotidien espagnol révèle que Florentino Perez préfèrerait miser sur la continuité avec le technicien qu'il avait intronisé en janvier 2016 puis rappelé en mars 2019 après que celui-ci soit parti dix mois plus tôt à la suite de ses trois succès consécutifs en Ligue des champions.

Le président madrilène aurait décidé de maintenir sa confiance à Zinédine Zidane, même si le Real Madrid venait à sortir dès les huitièmes de finale de Ligue des champions ou à être devancé par le FC Barcelone dans la course au titre en Liga. L'actuel deuxième du championnat espagnol souhaiterait ainsi gagner du temps pour la composition de son effectif de la saison 2020-2021. Selon AS, le club madrilène profiterait de la crise sanitaire pour se décider sur l'avenir des joueurs prêtés comme Martin Odegaard et de ceux qui pourraient être invités à quitter le Real Madrid comme Gareth Bale, James Rodriguez, Luka Jovic ou Mariano Diaz.

Vidéo - Zidane : “Ni la Juve ni l’équipe de France ne m’a contacté” 00:34

Début mars, le quotidien anglais The Independant révélait que la direction madrilène avait déjà sondé Mauricio Pochettino, sans club depuis son éviction de Tottenham en novembre dernier. Le style du technicien argentin plaît beaucoup à Florentino Perez, à tel point que le Real Madrid avait déjà pensé à lui pour remplacer Santiago Solari il y a tout juste un an. Avant finalement de se repositionner sur Zinédine Zidane. Encore une fois, le président madrilène aurait choisi la voie de la stabilité pour la saison prochaine.