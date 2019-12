Thiago Maia très proche de Flamengo

Arrivé au LOSC en 2017 - soit en même temps que Marcelo Bielsa -, Thiago Maia n'a pas réussi à s'imposer dans le Nord. Selon nos informations, le milieu brésilien de 22 ans est de plus en plus proche d'être prêté à Flamengo avec une option d'achat pour le récent finaliste de la Coupe du monde des clubs, qui serait la seule équipe brésilienne à pouvoir s'offrir ses services.

Notre avis : Avec seulement trois matches en L1 cette saison (ndlr : aucun comme titulaire), Thiago Maia a effectivement besoin de temps de jeu.

Nabil Fekir au duel avec Thiago Maia lors de Lyon-Lille / Ligue 1Getty Images

Pedro s'offre au Barça

Dans une interview accordée au média catalan l'Esportiu, Pedro, l'ailier de Chelsea, a fait savoir qu'il n'excluait pas un retour au Barça. "S'ils m'appellent, je laisse tout tomber", a affirmé sans langue de bois l'international espagnol (65 sélections) de 32 ans. Après avoir évolué chez les Blaugrana de 2008 à 2015, Pedro porte le maillot de Chelsea depuis quatre ans.

Notre avis : Pedro sera en fin de contrat chez les Blues en juin prochain. Mais entrera-t-il dans les plans du FC Barcelone, qui a déjà beaucoup d'options sur les côtés ?

Fabian Ruiz sur les tablettes du Real Madrid

Selon les informations de AS, le Real Madrid se serait positionné sur le milieu de terrain de Naples, Fabian Ruiz. L'ancien joueur espagnol du Betis Séville, déjà sollicité par le Real Madrid l'été dernier, figurerait parmi les priorités de Florentino Perez pour le mercato estival 2020. D'après le quotidien, l'intérêt serait réciproque.

Notre avis : Fabian Ruiz semblerait intéressé par le projet madrilène. Mais lui comme Florentino Perez devront convaincre Aurelio De Laurentiis, le président napolitain, qui fera monter les enchères.

Leroy Sané vers le Bayern Munich l'été prochain ?

Victime d'une rupture des ligaments croisés en août dernier, Leroy Sané ne devrait pas revenir sur les terrains avant le printemps prochain. Alors que Manchester City aimerait le conserver, l'international allemand, pas assez satisfait de son temps de jeu sous Pep Guardiola, pourrait s'envoler vers le Bayern Munich selon The Daily Star. "Le retour de ce joueur en Allemagne permettrait de maintenir l'attractivité de la Bundesliga", a déclaré récemment Joachim Low.

Notre avis : Quatre ans après son départ de Schalke 04, Leroy Sané pourrait être tenté de rejoindre le Bayern Munich pour devenir ensuite le leader de la Mannschaft.

Leroy Sané, bientôt de retour en Bundesliga ?Imago

Manchester United vise James Maddison

Selon le média anglais, The Daily Star, Manchester United se préparerait à effectuer une offre d'environ 94 millions d'euros pour s'offrir les services de James Maddison. Le milieu de terrain de Leicester de 23 ans est convoité Manchester United pour le prochain mercato d'été.

Notre avis : Fan des Red Devils lorsqu'il était plus jeune, il pourrait partir de Leicester cet été, même en cas de qualification en Ligue des champions.

André Onana ne se voit pas quitter l'Ajax

Dans une interview à paraître ce samedi dans l'Equipe Magazine, André Onana, le gardien de l'Ajax Amsterdam, a affirmé qu'il ne souhaitait pas quitter le dernier demi-finaliste de la Ligue des champions à tout prix. "Les places de gardien titulaire dans les gros clubs sont rares, et la chose la plus importante, c’est de jouer. À l’Ajax, je suis le numéro un. Après, on ne sait pas de quoi l’avenir sera fait", a déclaré le Camerounais.

Notre avis : Alors que le marché des gardiens est fermé en ce moment, le dernier rempart de l'Ajax a raison de patienter.

André Onana se verrait bien rester à l'Ajax.Getty Images

Mohamed Elneny bientôt à l'AC Milan ?

Actuellement prêté au Besiktas Istanbul par Arsenal, le milieu défensif Mohamed Elneny, 27 ans, pourrait rejoindre l'AC Milan "dans les prochaines heures" a expliqué son père à la chaîne egyptienne Sada Al Balad. "Le contrat n'a pas encore été signé. Mon fils a effectué de belles choses avec Besiktas, désormais il veut passer un palier en jouant en Série A", a-t-il ajouté.