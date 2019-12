Karim Benzema dans le viseur du PSG ?

Selon AS, le PSG serait intéressé par le profil de Karim Benzema (32 ans) pour remplacer Edinson Cavani la saison prochaine. Alors qu'il effectue probablement sa meilleure saison au Real Madrid depuis son arrivée en 2009, l'ancien attaquant lyonnais serait cependant sur le point de prolonger jusqu'en 2023 avec le club présidé par Florentino Perez. Le quotidien Marca va dans ce sens et annonce cet après-midi qu'un accord a été trouvé entre le Real Madrid et Karim Benzema, qui devrait prolonger son contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : Le deuxième meilleur buteur de Liga (ndlr : 12 réalisations) cette saison est très attaché au Real Madrid et ne devrait pas partir dans un futur proche.

Manchester United pense à Moussa Dembele

Après avoir manqué le coche dans le dossier Erling Haaland, Manchester United s'apprête à se lancer sur d'autres pistes pour renforcer son secteur offensif. Selon The Daily Mail, les Red Devils auraient coché le nom du Lyonnais Moussa Dembélé. Le quotidien anglais affirme que l'ancien buteur du Celtic Glasgow serait "une belle alternative" pour Ole Gunnar Solskjaer.

Notre avis : Après la grave blessure de Memphis Depay à un genou, aucune chance que Lyon laisse partir Moussa Dembele. A moins d'une offre astronomique...

... mais aussi à Odsonne Edouard

Le joueur formé au PSG a commencé l'exercice 2019-2020 sur des bases élevées. En effet, depuis l'ouverture du championnat d'Ecosse il a déjà marqué 12 buts et délivré 8 passes décisives. Des statistiques qui ne laisseraient pas indifférent Manchester United, selon The Daily Mail. Les Red Devils sont en quête d'un attaquant axial pour jouer à trois devant avec Anthony Martial et Marcus Rashford.

Notre avis : Certes l'ancien Toulousain est sur une bonne dynamique avec le Celtic, mais aura-t-il les épaules pour mener l'attaque de Manchester United ?

En forme avec le Celtic Glasgow, Odsonne Edouard va être sollicité.Getty Images

Olivier Giroud, priorité numéro un de Moyes à West Ham ?

Selon The Sun, David Moyes, qui vient d'être nommé entraîneur des Hammers, aurait coché le nom d'Olivier Giroud dans la liste de ses priorités pour le secteur offensif. Le quotidien anglais explique que West Ham chercherait un attaquant après la première partie de saison décevante du Français Sébastien Haller : un but en onze matches.

Notre avis : L'Inter a de l'avance sur ce dossier mais West Ham permettrait à Olivier Giroud de rester en Premier League.

Vidéo - Chelsea - Lampard : "Je serais heureux si Giroud restait" 00:29

Vers un prêt de Gedson Fernandes à Lyon ?

Après les blessures de Jeff Reine-Adelaïde et Memphis Depay aux ligaments croisés, l'OL s'active sur le marché des transferts. Selon une information de RMC, le club entraîné par Rudi Garcia aimerait se faire prêter, avec une option d'achat, le milieu offensif de Benfica, Gedson Fernandes, qui avait joué les deux rencontres de la phase de groupes de Ligue des champions face à Lyon cet automne.

Notre avis : L'option d'achat à 40 millions d'euros et la concurrence de l'Inter Milan sont des obstacles (trop ?) importants pour l'Olympique Lyonnais.

Le clan Draxler sollicite le Hertha Berlin

Dans son édition du jour, l'Equipe indique que l'entourage de Julian Draxler, actuellement en manque de temps au PSG, tenterait de l'envoyer au Hertha Berlin, actuel douzième de Bundesliga, pour lui donner une chance de disputer l'Euro avec la Mannschaft. Une première proposition contractuelle a été effectuée mais refusée par l'ex-joueur de Wolfsburg qui a de très bonnes conditions salariales dans le club de la capitale. Les Berlinois devraient bientôt repasser à l'attaque.

Notre avis : s'il veut être sélectionné par Joachim Low, Julian Draxler doit jouer davantage. Or, au PSG, l'Allemand a toujours du mal à s'imposer.

Julian Draxler, en manque de temps de jeu avec le PSG depuis le début de la saison.Getty Images

L'Atletico Madrid pense à Cédric Bakambu

Alors que les Colchoneros sont d'accord avec Edinson Cavani pour un transfert du Matador cet hiver, il ne manque plus que le consentement du PSG, ce qui est très loin d'être fait. Ainsi, l'Atletico Madrid aurait, selon El Mundo Deportivo, ciblé deux plans B en cas d'échec : Cédric Bakambu et Paco Alcacer. Actuellement, l'ex-Sochalien évolue au Beijing Sinobo Guoan alors que l'avenir de l'Espagnol s'obscurcit à Dortmund avec la signature d'Erling Haaland.

Notre avis : Deux pistes crédibles pour deux joueurs qui connaissent bien la Liga. Cependant, la condition physique de Cédric Bakambu, en Chine depuis 2018, sera un élément important à prendre en compte.

Cédric Bakambu a brillé à Villarreal de 2015 à 2018.Getty Images

Rachid Ghezzal en prêt à l'Atalanta ?

Prêté l'été dernier à la Fiorentina par Leicester, Rachid Ghezzal ne s'est pas imposé dans le onze type de l'actuel quinzième de Serie A. Selon La Gazzetta Dello Sport, l'Atalanta Bergame pourrait se faire prêter, pour les six prochains mois, le milieu offensif de 27 ans. Il s'agirait alors d'une belle opportunité pour l'ancien Lyonnais de jouer dans un club qualifié pour les huitièmes de finale de la C1 (ndlr : contre Valence).

Notre avis : Cinquième de Serie A, l'Atalanta tourne à plein régime et ne devrait pas avoir besoin de se renforcer cet hiver.

Arsenal et Tottenham se positionnent pour Upamecano

Friable sur le plan défensif depuis le début de la saison, Arsenal cherche à se renforcer derrière. Selon les informations du média anglais, Express, les Gunners pourraient jeter leur dévolu sur le défenseur français Dayot Upamecano. La transaction pourrait s'élever aux environs de 58 millions d'euros d'après l'Express, qui évoque également un intérêt de Tottenham.