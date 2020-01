Interrogé sur une éventuelle prolongation au PSG, Mbappé temporise

Après la victoire du Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Coupe de la Ligue face à Saint-Étienne, ce mercredi soir (6-1), Kylian Mbappé, sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2022, a été interrogé sur une éventuelle prolongation avec le champion de France. Mais le natif de Bondy a préféré botter en touche. "On est en janvier, c'est le départ du sprint final, là où les titres se jouent, donc ce n'est pas le moment de faire de vagues, a-t-il déclaré dans un premier temps. Le club est calme et serein, tout le monde marche dans la même direction donc parler de choses qui sont extérieures au terrain ce n'est pas très réaliste, et pas très bénéfique pour l'équipe."

Notre avis : Il faudra sûrement attendre cet été pour en savoir plus.

Et si Icardi partait finalement à la Juve cet été ?

Selon les informations de La Repubblica, Mauro Icardi, auteur d'un triplé mercredi soir sur la pelouse du Parc des Princes face à Saint-Étienne en Coupe de la Ligue (6-1), aurait envie de retourner en Serie A où la Juventus serait prête à l'accueillir. La femme de l'attaquant argentin aurait par ailleurs déjà commencé à discuter avec le champion d'Italie.

Notre avis : Un joueur pour qui le PSG devra se battre s'il veut le conserver.

Prolongation en vue pour Marquinhos ?

Selon RMC Sport, Marquinhos aurait trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain, en vue d'une prolongation de son contrat jusqu'en 2024.

Notre avis : Marquinhos est certainement appelé à devenir le patron de la défense parisienne, sur la durée.

Jean Lucas veut rester à Lyon

Alors que son début de saison est décevant, le milieu de terrain brésilien Jean Lucas intéresserait l'Atlético Mineiro, qui souhaiterait obtenir un prêt. Mais l'ancien joueur de Flamengo, arrivé à Lyon l'été dernier, veut rester à l'OL. "Je sais que c'est difficile car je suis un jeune joueur qui doit s'adapter, a-t-il assuré à L'Equipe, mercredi soir, après avoir marqué le dernier but de son équipe face à Brest (3-1). Lorsque Juninho m'a appelé, c'était un honneur pour moi de venir en Europe, dans un grand club comme Lyon. Ma tête est seulement tournée vers l'OL."

Notre avis : Lyon a tout intérêt à le conserver, surtout avec ses nombreuses blessures actuelles.

C'est (presque) fait pour Oudin !

Un accord a été trouvé en fin d'après-midi avec Rémi Oudin. Le pensionnaire du Stade de Reims va rejoindre Bordeaux dans la soirée, dans le cadre d'un prêt.

Notre avis : Les deux parties y trouveront leur compte.

Lemar à Chelsea ?

Selon le London Evening Standard, Chelsea s'intéresserait de près à Thomas Lemar. Cette alternative évaluée à 59 millions d'euros serait moins chère que celle menant à Wilfried Zaha. Tottenham serait également sur les rangs, au contraire d'Arsenal.

Notre avis : On n'a certainement pas fini d'entendre parler de Lemar cet hiver.

Manchester United et Tottenham sont aussi sur Umtiti

Outre Arsenal, le média espagnol El Desmarque indique ce jeudi que les Red Devils et les Spurs seraient très intéressés par le profil de Samuel Umtiti. Après une longue blessure à un genou qui l'a tenu éloigné des terrains de nombreux mois, le défenseur n'arrive pas à retrouver une place de titulaire au FC Barcelone, dans l'axe.

Notre avis : Un joueur, s'il arrive à se sortir de ses difficultés physiques, qui ferait grand bien à l'une comme à l'autre équipe.

Laporte sur les tablettes du Barça ?

Selon El Chiringuito, Aymeric Laporte, pensionnaire de Manchester City, ferait partie des pistes envisagées par le FC Barcelone pour renforcer sa défense. Le Français avait déjà vu son nom circuler en Catalogne, lorsqu'il évoluait alors sous les couleurs de l'Athletic Bilbao.

Notre avis : Difficile d'imaginer Manchester City le laisser partir.

Allegri intéresserait Manchester United

Plus de six mois après son départ de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri est à la recherche d'un beau projet. Selon le Daily Mail, ce jeudi, le technicien italien pourrait rebondir à Manchester United si Ole Gunnar Solskjaer, qui compte seulement deux victoires sur les six derniers matches, venait à être remercié par les dirigeants mancuniens.

Notre avis : Un choix qui pourrait permettre aux Red Devils de trouver leur fameux second souffle.

Newcastle veut Dennis

Selon nos informations, Newcastle vient de formuler une offre, autour de 18 millions d'euros, pour Emmanuel Dennis, suivi par de nombreux clubs. L'attaquant international nigérian de 22 ans joue depuis 2017 du côté du Club Bruges. Cet été, il a refusé Rennes, alors que depuis deux mois, l'Angleterre s'est penchée sur son cas. Manchester United l'a même supervisé à plusieurs reprises. Ole Gunnar Solskjaer aurait parlé lui-même avec l'entourage du joueur.

Notre avis : Après ses prouesses en Ligue des champions, pas étonnant qu'il intéresse autant de clubs.

Bale ne bougera pas

Dans des déclarations à ESPN, Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a indiqué que le Gallois "n'ira nulle part" lors de ce mercato hivernal et qu'il est "très peu probable" qu'il quitte le Real Madrid cet été.

Notre avis : Difficile d'imaginer quel club pourrait se l'offrir.

Une fin de carrière au Japon pour Iniesta ?

Ce jeudi matin, Andrés Iniesta était en conférence de presse. L'Espagnol a assuré qu'il honorera son contrat avec le Vissel Kobe. "Terminer là ? Je le souhaite. Il me reste deux ans et je ne sais pas si j'aurai la force de continuer plus tard. A partir de là, on verra. La question d'être entraîneur est quelque chose que je veux. J'adorerais retourner au Barça à un moment de ma vie, mais ce sont des hypothèses. Actuellement, je me sens toujours comme un footballeur", a-t-il notamment déclaré.

Notre avis : Idéal pour préparer au mieux la transition vers sa "deuxième carrière".

Pas de transfert de Leroy Sané au Bayern cet hiver

Le Bayern Munich ne s'attachera pas les services de l'ailier international allemand de Manchester City Leroy Sané, actuellement en convalescence, lors du mercato hivernal, a annoncé le directeur sportif du club bavarois jeudi. "Non, ce n'est pas un sujet pour cet hiver", a affirmé Hasan Salihamidzic lors d'une conférence de presse à Doha au Qatar, où le club allemand effectue son traditionnel stage hivernal, selon plusieurs médias allemands. Le directeur sportif clôt ainsi les rumeurs persistantes même après le transfert avorté de l'ailier l'été dernier. A l'époque, le Bayern avait tenté d'enrôler le prodige allemand de 23 ans pour renforcer ses ailes mais Sané s'était rompu les ligaments croisés d'un genou quelques jours avant la fenêtre de clôture des transferts.

Notre avis : Un choix logique avec un joueur qui revient tout juste d'une grave blessure.

Le Fc Nantes tient son nouvel attaquant (officiel)

Via Twitter ce jeudi, le club du FC Nantes a annoncé l'arrivée de l'attaquant belge du Standard de Liège Renaud Emond (28 ans).