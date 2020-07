TRANSFERTS - Le défi du PSG pour prolonger Neymar et Kylian Mbappé, le Barça veut arracher un prodige espagnol à Manchester City, Alexandre Lacazette pourrait rebondir en Liga… Voici notre bulletin mercato de samedi.

Neymar-Mbappé, c'est compliqué pour le PSG

En marge du mercato, Paris travaille pour prolonger les contrats de Kylian Mbappé et Neymar, qui expirent en 2022. Dans son édition du jour, L'Equipe indique que l'attaquant français "ne paraît pas très pressé" de signer un nouveau bail avec le club de la capitale alors que QSI, l'actionnaire majoritaire du PSG, en a fait son dossier prioritaire. Le quotidien sportif ajoute qu'aucune négociation n'a été entamée avec la star brésilienne. Tout comme avec Angel Di Maria, dont l'engagement actuel expire en 2021.

Notre avis : Le contexte économique n'aide pas. Leonardo va devoir montrer tout son talent pour retenir les deux figures de proue du projet.

Garcia, plutôt City que le Barça ?

Eric Garcia est entre Manchester City et le FC Barcelone. Le très prometteur défenseur de 19 ans, formé au Barça, est à un an de la fin de son contrat avec le club anglais. Selon Sport, les dirigeants catalans ont communiqué à leurs homologues anglais leur volonté de le rapatrier. Le quotidien n'évoque cependant aucune offre pour le joueur. Et de son côté, The Sun affirme que Garcia est tout proche d'accepter une proposition de City pour signer un nouveau contrat de cinq ans… et tripler son salaire.

Notre avis : Garcia s'installe doucement mais sûrement à City, où ses perspectives d'avenir sont au beau fixe. Le choix est vite fait. Même s'il est aussi lié à l'avenir de Josep Guardiola…

Eric Garcia Crédit: Eurosport

L'Atlético n'oublie pas Lacazette

Alexandre Lacazette finira-t-il par rejoindre l'Atlético, qui lui faisait déjà les yeux doux au moment de son départ de Lyon en 2017 ? ESPN n'écarte pas cette possibilité. Selon le média américain, les négociations pour la prolongation de contrat de Pierre-Emerick Aubamyang à Arsenal sont en bonne voie, ce qui pourrait pousser les Gunners à se séparer de l'attaquant français. Surtout, le club anglais vise Thomas Partey, le milieu des Colchoneros, et ESPN envisage l'hypothèse de voir l'ancien buteur des Gones inclus dans le deal pour faciliter la transaction.

Notre avis : Lacazette peut progresser sous la direction de Diego Simeone. L'Atlético ressemble à un bon point de chute pour le relancer.

Chelsea suit aussi Pau Torres

Chelsea est décidément sur tous les fronts dans ce mercato. Après avoir recruté Hakim Ziyech et Timo Werner, les Blues souhaitent désormais renforcer leur secteur défensif. Selon The Daily Mail, Pau Torres serait pisté dans cette optique. Agé de 23 ans, le défenseur de Villarreal dispose d'une clause libératoire de 45 millions de livres (50 millions d'euros) et il lui reste trois ans de contrat. L'Espagnol intéresse également Manchester United, Manchester City, Arsenal et le FC Barcelone d'après le tabloïd anglais.

Notre avis : Torres signe une saison remarquable, mais le prix semble quand même excessif.

Aouchiche à Saint-Etienne, ça brûle

Selon les informations de L'Equipe, les trois représentants d'Adil Aouchiche se seraient mis définitivement d'accord avec les dirigeants de l'AS Saint-Etienne. L'officialisation du transfert devrait intervenir le 15 juillet prochain, jour où Aouchiche fêtera ses 18 ans. Le PSG percevra une indemnité de formation qui s'élèvera à 1,2 millions d'euros.

Notre avis : Il est probable qu'Aouchiche ait eu des garanties au niveau de son temps de jeu par les différents stéphanois, ce qui expliquerait son choix.

Gélin vers Lens ?

Jérémy Gélin pourrait bientôt quitter Rennes pour Lens selon les informations de L'Equipe. Le défenseur de 23 ans aurait une proposition des dirigeants de la formation artésienne, promue en Ligue 1, et serait intéressé par le projet. Les deux clubs doivent encore se mettre d'accord sur l'indemnité de transfert. Elle pourrait revêtir un enjeu non négligeable pour les Rennais, qui cherchent justement un défenseur central comme le confirme le quotidien sportif. Les noms de Mohammed Salisu (Valladolid), Benoît Badiashile (Monaco), Axel Disasi (Reims), Marcos Senesi (Feyenoord) et Pape Abdou Cissé (Olympiakos) sont évoqués.

Notre avis : Gélin à Lens, ça aurait du sens. Pour le joueur comme pour le club.

Jeremy Gelin buteur face à Angers en Coupe de France Crédit: Getty Images

