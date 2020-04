Van de Beek prévient : Non, il n'a pas signé au Real

Donny van de Beek a fait un joli appel du pied à de potentiels prétendants. Alors que certains médias l'annoncent proche du Real Madrid, le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam a mis les choses au point : "Jouer sous le soleil est toujours sympa mais non, je n'ai pas commencé à prendre des cours d'espagnol. Je n'ai pas encore dit 'oui' à une équipe. Tout est encore possible", a glissé le joueur de 22 ans au magazine Helden. D'après le Daily Mail, Manchester United pourrait revenir à la charge.

Notre avis : C'est l'un des transferts attendus de cet été. Et le club qui va le récupérer fera une belle affaire.

Donny van de Beek - Ajax AmsterdamGetty Images

Sancho pourrait pousser Coutinho vers Chelsea

Jadon Sancho aurait repoussé des approches de Chelsea et de Liverpool car le jeune international anglais du Borussia Dortmund serait tenté par Manchester United, à en croire The Sun. Et d'après le quotidien catalan Sport, cela pourrait profiter à Philippe Coutinho. Prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, l'international brésilien cherche un club pour la saison prochaine. Et selon Sport, Chelsea pourrait se rabattre sur lui en cas d'échec sur le dossier Sancho.

Notre avis : Chelsea serait un beau point de chute pour Coutinho.

Barça : Lautaro Martinez aurait repoussé une offre de l'Inter

D'après le quotidien catalan Sport, Lautaro Martinez aurait repoussé une offre de prolongation de l'Inter Milan. Le club lombard aurait proposé quatre millions d'euros net par saison à son attaquant, une proposition loin des attentes mais aussi de ce que l'Argentin de 22 ans peut obtenir ailleurs. A en croire le journal sportif espagnol, l'Inter commencerait donc à se faire à l'idée de perdre son buteur, qui dispose d'une clause libératoire de 111 millions d'euros. Et le Barça compte bien en profiter.

Notre avis : On est encore loin de la fin de ce feuilleton. Et l'Inter peut encore réussir à faire sauter sa clause avec une prolongation.

Dortmund a scruté à Edouard

Selon le média allemand Sport1, le Borussia Dortmund s'est penché sur le cas de l'attaquant de l'équipe de France Espoirs, Odsonne Edouard. Auteur de 21 buts en 27 matches de championnat mais aussi de 3 buts en 6 rencontres de Ligue Europa, le buteur du Celtic Glasgow a été régulièrement observé par les recruteurs du Borussia. Mais d'après Sport1, il n'aurait pas convaincu le club allemand à 100% et ne serait plus sur ses tablettes.

Notre avis : Pas d'inquiétude, Odsonne Edouard va bouger cet été. Et sûrement plus en Premier League.