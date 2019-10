Le PSG prêt à prolonger Verratti?

Marco Verratti semble bien parti pour rester au PSG. Selon les informations de L'Equipe, un nouveau contrat jusqu’en 2024 aurait été proposé à l’international italien. Le club de la capitale souhaiterait boucler au plus vite ce dossier, si possible avant la fin de l'année. Les négociations vont donc probablement s'intensifier dans les prochaines semaines. Le PSG lui offrirait un salaire net de 9 millions d'euros selon La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Verratti est sous contrat jusqu'en 2021. Le PSG veut simplement éviter un nouveau cas Rabiot.

Vidéo - Groupe A - Verratti : ''Je n'ai pas peur de le dire : nous sommes plus forts cette saison'' 02:24

Tuchel revient sur l'été de Neymar

Dans une interview accordé à beIN Sports, Thomas Tuchel est revenu sur l'interminable feuilleton Neymar l'été dernier. "Je savais son envie de quitter le club et il savait que j'étais contre, que pour moi ce n'était ni le bon moment, ni la bonne décision à prendre. Il savait clairement qu'en tant que coach, je ne voulais pas qu'il parte", a expliqué l'entraîneur du PSG.

"Mais on savait aussi tous les deux que ce n'était pas ma décision ni vraiment la sienne non plus au final, a-t-il poursuitvi. Il y avait besoin qu'un club mette le prix et que nous disions oui. On a accepté tous les deux le fait que cela ne se décidait pas à notre niveau. Cela ne devait pas affecter notre relation car on savait qu'il y avait la possibilité qu'on continue de travailler ensemble et que cela aurait été stupide de tout gâcher"

Notre avis : Tuchel ne peut être que satisfait d'avoir conservé Neymar. Le Brésilien, lui, semble avoir digéré son vrai-faux départ.

L'entraîneur du Sporting ne veut plus de Jesé

Le prêt de Jesé au Sporting Portugal se passe mal. Peu utilisé depuis son arrivée à Lisbonne, et en mauvais rapports avec l'entraîneur Frederico Varandas, l'attaquant du PSG pourrait revenir dans la capitale au mois de janvier selon les informations du quotidien portugais Correio da Manhã. Le technicien du Sporting ne compte en effet plus sur lui et aimerait que le club s'allège de son salaire. Si Jesé venait à revenir à Paris en janvier, il devrait terminer la saison là-bas, évoluer dans un troisième club la même saison étant légalement impossible.

Notre avis : Problèmes en vue pour le Sporting et le PSG

Bale veut quitter le Real

Cette fois, Gareth Bale se serait décidé à quitter le Real Madrid. Selon les informations de AS, le joueur n'aurait pas digéré son absence lors du match face au FC Bruges (2-2) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Et il n'apprécierait pas toujours le comportement de Zinedine Zidane à son égard. Résultat, Bale, qui se sentirait "maltraité", aurait d'ores et déjà acté son départ l'été prochain.

Notre avis : Si Bale a vraiment décidé de partir, le Real ne s'opposera pas à son départ.

Gareth Bale - Real MadridGetty Images

Tottenham, ça va bouger !

Après un début de saison très compliqué, Tottenham compte bien profiter du mercato hivernal pour faire un grand ménage. Selon le Times, Mauricio Pochettino, qui est également très critiqué, va placer plusieurs de ses joueurs sur la liste des transferts. Lesquels ? Eric Dier, Serge Aurier, Victor Wanyama, Danny Rose et surtout Christian Eriksen, lui dont le contrat expire en juin prochain. Pour rappel, Jan Vertonghen et Toby Alderweireld sont dans le même cas.

Notre avis : Visiblement, ça sent la révolution à Tottenham. Il faut peut-être passer par là pour donner un nouvel élan à une équipe en bout de souffle.

Campos évoque un départ pour Osimhen

C'est la nouvelle attraction de la Ligue 1. Avec 8 buts en 11 matches toutes compétitions confondues, Victor Osimhen se révèle du côté de Lille. Et comme toujours, c'est Luis Campos qui a déniché ce talent. Mais désormais, ce dernier est bien conscient qu'il va être compliqué de le retenir l'été prochain... "Si tout se passe normalement, à la fin de la saison, il y aura un gros transfert pour lui, parce qu’il est comme un chat. Vous savez, si vous avez un chat, donnez lui un ballon ! Il est incroyable. Dans les 20 derniers mètres, il attaque tous les ballons. Tous les ballons. Comme un chat ", a-t-il expliqué à Sky Sports.

Notre avis : S'il continue comme ça, Osimhen va s'attirer le regard des plus gros clubs. Et il pourrait rapporter gros au LOSC.

Vidéo - Et maintenant Osimhen, le dernier d'une liste folle des coups de maître de Campos 01:54

Hysaj va quitter le Napoli

Elseid Hysaj et le Napoli, voilà une histoire qui va se finir. Mario Giuffredi, l'agent du joueur, a confirmé qu'un départ était à prévoir en fin de saison. "Après quatre ans et demi, les deux parties pensent qu'il est temps de changer. Il n'y a même pas besoin d'en parler", a confié ce dernier à Itasportpress. L'été dernier, l'AS Rome avait notamment tenté le coup.