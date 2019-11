Werner au chevet de Manchester United ?

Manchester United espère doubler Liverpool sur le dossier Timo Werner, d'après le Daily Mirror, et ce dès le mercato d'hiver. Le média britannique précise que les Red Devils ont envoyé des scouts lors de chaque match du RB Leipzig pour observer l'attaquant allemand.

Werner (23 ans) a prolongé son contrat jusqu'en 2023 cet été, malgré l'intérêt du Bayern Munich. Il réalise un début de saison canon : 9 buts en 10 matches de Bundesliga, dont 5 lors des 3 premières journées. Samedi, il a claqué un triplé (et trois passes) face à Mayence (8-0), pendant que MU s'inclinait pour la quatrième fois de la saison en Premier League, à Bournemouth (1-0).

Notre avis : Nouvelle défaite de Manchester United, carton de Werner... il n'en fallait pas plus pour générer une rumeur. On ne doute pas de l'intérêt mancunien, ni de celui de Liverpool d'ailleurs, mais on ne voit pas l'international allemand changer de club cet hiver.

Timo Werner (RB Leipzig)Eurosport

Un remplaçant voire de la concurrence pour Lloris ?

Tottenham ne veut pas attendre le retour d’Hugo Lloris. Son portier souffrant d’une luxation du coude, et forfait pour plusieurs mois, le club londonien envisagerait de recruter un gardien lors du prochain mercato.

D’après les informations du Sun, les Spurs pourraient tenter d’arracher André Onana à l’Ajax. Un montant estimé entre 35 et 40 millions d’euros est évoqué par le tabloïd anglais. Âgé de 23 ans, le portier camerounais est lié au club amstellodamois jusqu’en 2022.

Notre avis : Dépenser une telle somme pour un gardien n’est pas dans l’ADN de Tottenham. Lâcher un titulaire en milieu de saison n’est pas dans les habitudes de l’Ajax. C’est inenvisageable.

Et si Ibra revenait... en Serie A

Zlatan Ibrahimovic de retour en Espagne ? C'était la rumeur de la semaine, née d'une opération commerciale de la star suédoise. Mais le joueur du LA Galaxy sera bel et bien en fin de contrat en décembre et Marca avance ce samedi un possible retour d'Ibra en Europe… au Milan.

Toujours dans le rayon "comeback", le média espagnol évoque également Manchester United, dans les possibles destinations de l'attaquant de 38 ans. Deux clubs qui courent après leur gloire d'antan qui chercheraient à renouer avec une star en fin de carrière ? Cela ressemble plus à une hypothèse soulevée qu'à une information.

Notre avis : On pense que Zlatan Ibrahimovic cherche à découvrir quelque chose de nouveau - le championnat d'Australie, par exemple, lui fait les yeux doux -, plutôt qu'à revenir sur ses pas. Mais aucune piste n'est à exclure.

Zlatan Ibrahimovic, alors joueur de l'AC MilanEurosport

Habib Diallo intéresse les Anglais

Huit buts en douze matches de Ligue 1. Il n’en fallait pas plus pour éveiller l’intérêt des clubs anglais. Auteur d’un excellent début de saison avec le FC Metz, Habib Diallo serait d’ores et déjà dans les petits papiers de Leicester City et de Newcastle, selon le Sunday Express.

Les deux entités de Premier League pourraient batailler avec des offres dépassant les 8 millions d’euros. Deuxième meilleur buteur de L1, derrière Wissam Ben Yedder, l’international sénégalais avait scoré à 26 reprises la saison dernière, en Ligue 2.

Notre avis : D’ici janvier et l’ouverture du marché, les enchères devraient encore monter et Metz ne pourra pas retenir son attaquant.

Habib Diallo, buteur lors de Metz-Toulouse (2-2), le 28 septembreGetty Images

Leroy Sané au Bayern, c'est toujours d'actualité

Cet été, le potentiel transfert de Leroy Sané de Manchester City au Bayern Munich avait capoté à cause d'une blessure. Mais le champion d'Allemagne resterait très intéressé par l'international allemand, pas encore remis de sa rupture du ligament croisé antérieur du genou droit.

Selon Bild, cité par SkySports, Uli Hoeness, le président du club bavarois, est même confiant quant à la possibilité de recruter Sané pour moins de 100M d'euros, l'été prochain. Une somme en dessous de laquelle les Citizens ne semblaient pas enclin à discuter lors du dernier mercato.

La raison évoquée n'est pas liée à la blessure de Sané, dont le retour sur les terrains est espéré en février, mais tout simplement à son contrat, qui court jusqu'en 2021. Une saison à "acheter", c'est autre chose que deux.

Notre avis : Avant même de parler de gros sous, attendons de voir comment Sané revient de sa blessure au genou.