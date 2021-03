Chelsea garderait un œil sur Sergio Agüero, mais…

On vous en parlait déjà hier : Sergio Agüero pourrait poursuivre sa carrière au pays de sa Majesté. A City ou ailleurs. Ce vendredi, le Daily Mail révèle que Chelsea pourrait prochainement se positionner pour récupérer l'international argentin, en fin de bail en juin prochain. Les Blues songeraient au Kun pour pallier le potentiel départ de Olivier Giroud, également en fin de contrat dans trois mois. Toutefois, l'information a été démentie par le bien renseigné Christian Falk, rédacteur en chef de Bild. Ce dernier explique que le club londonien ciblerait toujours Erling Haaland pour l'été prochain.

Notre avis : Barcelone reste en pôle pour Agüero, Chelsea toujours à fond sur Haaland : rien de neuf. Il est toujours aussi difficile de savoir où le Kun continuera sa carrière.

Bastoni, priorité des Reds pour renforcer leur défense ?

Orphelin de Virgil Van Dijk cette saison et pas convaincu par ses deux recrues du mercato hivernal Ben Davies (ex-Preston North End) et Ozan Kabak (ex-Schalke), Liverpool veut recruter du lourd en défense centrale pour cet été. La Gazzetta dello Sport rapporte ce vendredi que les Reds et Jürgen Klopp seraient en première ligne pour tenter d'attirer Alessandro Bastoni, le joueur de l'Inter Milan. Mieux, le club anglais pourrait proposer jusqu'à 50 millions d'euros pour le joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec le club lombard. A 21 ans, l'international italien est un cadre de Conte, qui a déjà refusé les avances de Manchester City et du FC Barcelone cet hiver.

Notre avis : Ça s'annonce très, très compliqué pour Liverpool dans ce dossier. L'inter tient à Bastoni et ne sera pas facile à convaincre pour un transfert. Le jeune Transalpin représente le futur nerazzurro et a déjà informé ses dirigeants de sa volonté de prolonger.

Ribéry envisage un retour en Allemagne

Annoncé dans le viseur de Monza, le club de Silvio Berlusconi, par la Gazzetta dello Sport en début de semaine, Franck Ribéry pencherait pourtant pour un retour en Allemagne l'été prochain. Selon les informations de Bild, la légende bavaroise de 37 ans privilégierait une dernière pige en Bundesliga. En fin de contrat en juin prochain avec la Fiorentina, l'international français devrait prochainement s'entretenir avec les dirigeants florentins pour discuter de son futur.

Notre avis : L'idylle allemande de Ribéry devrait reprendre. Pour s'y achever ? On s'y dirige tout droit en tout cas.

De Sciglio se verrait bien continuer à l'OL

Débarqué entre Rhône et Saône cet été, Mattia De Sciglio s'est vite fondu dans la rotation lyonnaise. Prêté sans option d'achat par la Juventus Turin, l'international transalpin (39 sélections) se sent bien à l'OL et souhaiterait poursuivre l'aventure dans la capitale des Gaules, comme il l'a annoncé dans un entretien accordé à 20 Minutes. "J’aimerais rester ici, ça dépend de moi, de Lyon et de la Juve. On verra à la fin de la saison." Le latéral italien est en fin de contrat en 2022 avec le club turinois qui ne devrait pas être gourmand.

Notre avis : De Sciglio n'a pas franchement convaincu depuis son arrivée à Lyon et c'est peu dire. Le futur de l'Italien dépendra beaucoup de l'entraîneur qui sera en poste chez les Gones la saison prochaine. Et de ses performances d'ici la fin de la saison.

Rüdiger, priorité de Chelsea dans les prochaines semaines

C'est l'un si ce n'est le plus grand gagnant de l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc des Blues. A 28 ans, Antonio Rüdiger renaît. Solide défensivement, précieux dans l'utilisation du ballon et la relance, l'ancien défenseur de Stuttgart s'est affirmé comme l'un des tauliers de la très solide défense de Chelsea. Selon les informations de la presse anglaise, Daily Mail en tête, le club londonien aurait fait de la prolongation du natif de Berlin l'une de ses priorités pour les prochaines semaines. Rüdiger est en fin de bail en 2022.

Notre avis : Rüdiger rayonne depuis plusieurs semaines. Chelsea a raison de s'activer pour prolonger le bail de son international allemand qui a plusieurs fois salué l'apport de Tuchel dans son renouveau.

Un espoir de Schalke dans le viseur des cadors anglais

En roue libre depuis plusieurs mois et toujours plus proche de la 2.Bundesliga, Schalke s'apprête à vivre un été tumultueux tant sur le plan sportif qu'économique. Avec près de 200 millions d'euros de dettes, les Knappen devraient céder leurs meilleurs éléments pour renflouer les caisses. Et le jeune Matthew Hoppe devrait faire partie de ceux à plier bagage. Selon les informations de Transfermarkt et 90min, Manchester City, Manchester United, Tottenham et Liverpool lorgneraient le jeune attaquant américain. L'avant-centre de 20 ans est l'une des rares satisfactions du côté de la Veltins-Arena avec 5 buts en 15 matches de Bundesliga.

Notre avis : Hoppe ne sera pas le seul espoir de Schalke à voguer vers d'autres cieux. Le futur s'annonce très morose chez les Blauen.

Le Hertha Berlin ne retiendra pas Radonjić

Le plan de relance est en train de capoter pour Nemanja Radonjić. Prêté par l'OM au Hertha Berlin lors du dernier mercato hivernal, l'international serbe (20 sélections, 4 buts) est loin de faire l'unanimité dans la capitale allemande. Avec seulement quatre matches de Bundesliga disputés, l'ailier est à la peine. Dans son édition du jour, Bild annonce que le club allemand ne devrait pas lever l'option d'achat fixée à 12 millions d'euros en juin prochain.

Notre avis : Le chemin de croix de Radonjić se poursuit. Le Serbe a des qualités, mais ne parvient pas à les mettre en valeur. On se dirige vers un nouveau prêt voire un transfert sec cet été.

Leeds, Leicester, Arsenal et Séville en pince pour Orkun Kökçü

En difficultés financières, Feyenoord pourrait laisser filer bon nombre de joueurs pour renflouer ses caisses cet été. Grande promesse du club de Rotterdam, Orkun Kökçu (20 ans) apparaît comme l'un des candidats numéro un au départ. La Razon et le Leicester Mercury expliquent que le club néerlandais pourrait lâcher son milieu de terrain pour une somme comprise entre 10 et 15 millions d'euros cet été. Leeds, Arsenal, Leicester et le Séville FC suivent le dossier de très près.

Notre avis : Plus discret cette saison, l'international turc (1 sélection) est un joueur bourré de potentiel et a fait forte impression en 2019-2020, sa première saison "complète" chez les pros. Une des bonnes affaires de ce prochain mercato.

Orkun Kökçu lors d'un match entre Groningen et Feyenoord en 2021 Crédit: Getty Images

