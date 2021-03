Agüero, un avenir qui se dessine du côté du FC Barcelone ?

Entre blessures et coronavirus, c'est une saison ô combien pénible qu'est en train de traverser Sergio Agüero. En fin de contrat en juin prochain, l'attaquant argentin ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir du côté de Manchester City. Et Pep Guardiola a laissé planer le mystère en conférence de presse. "Nous lui parlons comme être humain, comme personne et, bien sûr, comme joueur. Nous verrons ce qui arrivera en fin de saison. Je pense que le club a parlé avec son agent et ils connaissent le dossier." Une situation qui pourrait d'ailleurs profiter au FC Barcelone. TyC Sports annonce que les Catalans et Joan Laporta auraient même formulé une première offre au Kun.

Notre avis : Une immense page de l'histoire des Skyblues est en passe de se tourner. City sonde déjà le marché pour son nouveau numéro 9. Un départ d'Agüero semble quasi-inévitable.

Manchester United, Liverpool et le Bayern gardent un oeil sur Pulisic

Débarqué en 2019, Christian Pulisic n'a pas encore enfilé le costume d'indiscutable à Chelsea malgré quelques beaux coups d'éclat. Pire, l'international américain n'a pas encore été titularisé à une seule reprise par Thomas Tuchel depuis son arrivée. Ce mardi, le Daily Mail révèle que plusieurs cadors européens pourraient profiter de la situation délicate du joueur de 22 ans et auraient déjà pris des renseignements. Le quotidien anglais explique que Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich suivraient avec attention le dossier.

Notre avis : Même si Pulisic n'a pas encore justifié l'investissement colossal consenti par les Blues, les Londoniens ne lâcheront pas facilement leur ailier. Ce dernier est encore très jeune et a tout le temps de montrer sa valeur.

Manchester United ne lâche pas Jan Oblak

Pourtant bien fourni au poste de gardien de but avec David De Gea et Dean Henderson, MU continuerait de prendre la température pour Jan Oblak, comme l'explique Sky Sports. Le média anglais avance que les Red Devils pourraient être tentés de lâcher David De Gea pour s'offrir le portier slovène lors du prochain mercato. Déjà gourmand ces dernières années, l'Atlético de Madrid ne devrait pas flancher leur dernier rempart, à moins que les Red Devils ne fassent "sauter" la clause libératoire fixée à plus de 100 millions d'euros. Les noms de Gianluigi Donnarumma et Mike Maignan reviennent également du côté de Old Trafford.

Notre avis : Le poste de gardien n'est pas une priorité absolue pour Manchester United cet été. D'autant plus qu'en l'absence de De Gea pour raisons familiales ces derniers jours, Henderson réalise de belles prestations dans les cages mancuniennes. Et pourrait bien devenir numéro 1 la saison prochaine.

Bale ouvert à un retour… seulement en cas de départ de Zidane ?

Critiqué, Gareth Bale a repris du poil de la bête depuis quelques semaines et a même retrouvé une place de titulaire. Alors que le Real Madrid espère que ces belles performances permettront de convaincre Tottenham de lever l'option d'achat, AS avance que l'international gallois pourrait être tenté de revenir à Madrid en cas de départ de Zinédine Zidane l'été prochain.

Notre avis : Le feuilleton Bale ne s'arrête jamais et il est très difficile de prédire l'avenir de l'ailier britannique. D'autant plus que ça va bouger dans tous les sens du côté du Real cet été…

Vers un nouveau bail XXL pour Kevin De Bruyne à City ?

Sous contrat jusqu'en 2023 avec les Citizens, Kevin De Bruyne pourrait bientôt rempiler avec l'actuel leader de Premier League. Le Het Nieuwsblad et The Times annoncent que Manchester City souhaiterait récompenser son milieu international belge avec une juteuse prolongation. Capitaine des Skyblues cette saison, "KDB" a disputé 28 matches toutes compétitions confondues, inscrit 3 buts et surtout délivré 16 passes décisives.

Notre avis : City tient à De Bruyne et le lui montre avec ce nouveau contrat majuscule. Le Belge ne devrait pas hésiter trop longtemps.

Derby de Manchester pour Pau Torres ?

En quête d'un défenseur central pour le prochain mercato, Manchester United et Manchester City lorgneraient Pau Torres, le joueur de Villarreal, comme l'avance le Manchester Evening News. A 24 ans, l'international espagnol réalise une nouvelle saison pleine avec le Sous-marin jaune avec 31 matches disputés et de solides prestations. Outre les deux Manchester, la presse espagnole a déjà annoncé que le Real Madrid était également intéressé par le profil du joueur. Les Merengue penseraient à Torres en cas de départ de Ramos ou Varane… pisté par Manchester United.

Notre avis : Recruter un taulier défensif, c'est la priorité des Red Devils. Ces derniers sont clairement en pince pour Raphaël Varane et ce, depuis plusieurs années. Une chose est sûre : Villarreal peut déjà se frotter les mains en cas de vente de Pau Torres…

Arsenal continue de discuter avec Balogun

Considéré comme l'un des plus grands espoirs de l'académie des Gunners, Folarin Balogun (19 ans) n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel avec Arsenal. Selon les informations de Sky Sports, les dirigeants londoniens auraient intensifié les discussions et mettraient le paquet pour convaincre le jeune attaquant de rempiler. Cette saison, Balogun a disputé 7 rencontres (en Europa League, Coupe de la Ligue et FA Cup) avec l'équipe première et inscrit 3 buts.

Notre avis : Arsenal tient à Balogun, mais le natif de New York n'a toujours pas foulé les pelouses de Premier League. Le joueur attend davantage de garanties de la part de ses dirigeants pour s'inscrire dans la durée dans le nord de Londres et ça se comprend.

Un an de plus à West Ham pour Lukasz Fabianski

Les Hammers pourront encore compter sur leur dernier rempart la saison prochaine. Arrivé en 2018 en provenance de Swansea, Lukasz Fabianski a prolongé son bail d'une saison avec West Ham. Pilier du collectif de David Moyes, le gardien international polonais (54 sélections) est désormais lié jusqu'en 2022 avec le club londonien, actuel 5e de Premier League et toujours en course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour West Ham qui va continuer de s'appuyer sur un élément d'expérience et fiable.

Farès Bahlouli signe en D3 ukrainienne

Ancien grand espoir de l'Olympique Lyonnais, passé par Monaco, Lille ou encore le Standard de Liège, Farès Bahlouli (25 ans) rebondit en Ukraine. Libre depuis son départ du Sporting Club de Lyon (ex- Lyon-Duchère), le milieu de terrain s'est engagé avec le Metal Kharkiv, pensionnaire de D3 ukrainienne.

Notre avis : Bahlouli va tenter de se (re)lancer loin de l'Hexagone, dans un club fraîchement racheté par un milliardaire et annoncé comme très ambitieux pour les années à venir.

