Manchester City va-t-il doubler tout le monde dans le dossier Haaland ?

C'est l'information du weekend. Selon le Daily Mail, Manchester City aurait l'accord d'Erling Haaland et du Borussia Dortmund pour un transfert l'été prochain. Visé par le Real Madrid et le FC Barcelone, le Norvégien aurait donné sa préférence à City. Le Daily Mail ajoute que ce sont des sources en Allemagne qui lui ont appris qu'un accord financier était déjà sur les rails et que les décideurs mancuniens auraient mis en place une offre pour celui qui a souffert de blessures cette saison.

Notre avis : La Premier League gagnerait beaucoup à attirer un gros poisson cet été alors que l'autre star, Kylian Mbappé, devrait filer en Liga.

Lukaku prêt à des efforts pour revenir à l'Inter

Sa situation à Chelsea n'est pas loin d'être catastrophique : Romelu Lukaku voudrait revenir à l'Inter Milan selon plusieurs médias ces dernières semaines. Ce samedi, c'est Calciomercato qui avance un argument qui pourrait aider la faisabilité de l'opération. Le Belge serait ainsi prêt à revoir son salaire, qui a fait un joli bond en Premier League, à la baisse. Les sanctions autour de Roman Abramovich et la situation globale de Chelsea ne devraient d'ailleurs pas convaincre Lukaku de rester en Angleterre.

Notre avis : A l'heure qu'il est, nul ne sait de quoi l'avenir proche de Chelsea sera fait. Une chose est sûre : Lukaku ne veut pas y rester.

"Chelsea peut être rayé de la carte aujourd’hui"

La Juventus prête à fondre sur Jorginho ?

L'intérêt de la Juventus Turin pour Jorginho ne date pas d'hier. Alors qu'il l'avait eu sous ses ordres à Chelsea, Maurizio Sarri avait tenté, à l'été 2019, de le faire venir dans le Piémont. Sans succès. Mais il semblerait que même sans le technicien italien, la Vieille Dame garderait toujours un œil sur le milieu double champion d'Europe (avec Chelsea et l'Italie). C'est en tout cas ce que nous apprend Tuttosport ce weekend. Pour la Juve, les 45 millions de valorisation de Jorginho ne seraient pas un problème.

Notre avis : Vous n'avez pas fini d'entendre des rumeurs incluant des joueurs de Chelsea.

Les négociations patinent entre la Juve et Dybala, certains pourraient en profiter

Battu sur Haaland, United va se rabattre sur Dembélé ou Isak

Puisque Erling Haaland aurait donné sa préférence à l'ennemi de City, Manchester United doit trouver d'autres pistes sur le front de l'attaque pour cet été. Celles-ci seraient bien moins clinquantes puisque selon les informations du Daily Star, les Red Devils viseraient Alexander Isak, l'attaquant de la Real Sociedad. Scandinave comme Haaland mais Suédois, Isak (22 ans) a inscrit 8 buts en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison. La Real Sociedad demanderait plus de 70 millions d'euros pour son attaquant. L'autre piste serait Moussa Dembélé, l'attaquant de l'OL selon le Manchester Evening News.

Notre avis : Passer d'une piste menant à Haaland à deux autres menant à Dembélé et Isak est une sacrée régression pour United.

Modric sur le point de prolonger avec le Real

Il a été l'un des grands artisans de la victoire du Real Madrid mardi sur le Paris Saint-Germain en étant notamment impliqué sur le deuxième but de Karim Benzema, Luka Modric vit une seconde jeunesse avec la Maison Blanche. Pourtant, le Croate, Ballon d'Or 2018, est en fin de contrat en juin prochain. Selon Marca, aucune prolongation n'a été signée mais les deux parties se seraient entendues verbalement. Reste donc à le mettre à l'écrit.

Notre avis : Le Real Madrid doit évidemment prolonger Luka Modric.

Les joueurs, Pochettino, Leonardo, Nasser… A qui la faute ?

Wirtz nouvelle cible du Barça ?

C'est une information de Fabrizio Romano, journaliste du Guardian, reprise par Mundo Deportivo : le FC Barcelone se serait lancé sur la piste de Florian Wirtz, le milieu de terrain du Bayer Leverkusen, actuel troisième de Bundesliga. Utilisé en tant que milieu offensif, Wirtz réussit une excellente saison avec déjà un double-double (10 buts et 14 passes décisives). International (4 sélections) depuis septembre dernier, le natif de Pulheim intéresserait aussi le Bayern Munich et le Real Madrid.

Notre avis : Le Barça est-il le meilleur club pour progresser quand on est un jeune espoir ?

