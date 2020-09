En conférence de presse mardi, à la veille de PSG-Metz, Thomas Tuchel a évoqué le mercato du club de la capitale. L'entraîneur allemand a souhaité l'arrivée d'un défenseur ou un milieu de terrain, "peut-être les deux". "Ce n'est pas un secret, nous avons perdu quatre joueurs, avec Thiago (Silva), (Eric-Maxim) Choupo, Edi Cavani et Thomas Meunier, nous avons recruté Alessandro Florenzi pour Thomas Meunier, et si on veut garder des forces on va essayer, on doit, parce que si on veut atteindre tous nos objectifs c'est nécessaire", a développé Tuchel.