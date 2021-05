Balerdi veut rester à l'OM

Prêté jusqu'à la fin de la saison à Marseille par Dortmund, Leonardo Balerdi aimerait poursuivre sa carrière à l'OM comme il l'a confié dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. "J'aimerais rester à Marseille car j'ai acquis beaucoup de confiance ici. Il y a un bon projet sportif futur. J'aimerais en faire partie et apporter mon aide. Les deux clubs doivent négocier pour trouver un accord, a déclaré l'Argentin. J'ai une très bonne relation avec le coach. J'en avais déjà une très bonne avec lui quand j'étais sparring-partner avec l'Argentine avant le Mondial 2018 et c'est aussi le cas à Marseille. Nous sommes Argentins, en France : il y a une bonne connexion."

Notre avis : Si Jorge Sampaoli pousse sur ce dossier, alors Leonardo Balerdi pourrait bien être Marseillais la saison prochaine.

Debuchy et Saint-Etienne, c'est fini

Acteur majeur dans le maintien de l'AS Saint-Etienne cette saison en Ligue 1, Mathieu Debuchy, qui arrive en fin de contrat, ne poursuivra pas sa carrière à l'ASSE. Claude Puel a confirmé la nouvelle ce vendredi en conférence de presse. "Nous avons convenu de ne pas prolonger le contrat de Mathieu Debuchy, un grand capitaine qui nous a beaucoup apporté. Il a montré l'exemple et son leadership. Ce n'est jamais évident de prendre une telle décision", a-t-il expliqué. Le milieu Kevin Monnet-Paquet (32 ans), lui aussi en fin de contrat, n'est également pas prolongé après avoir joué 208 matches avec les Verts.

Notre avis : A bientôt 36 ans (ndlr : le 28 juillet prochain), l'international français a montré qu'il avait encore le niveau pour avoir une place de titulaire dans un club de L1.

Retour au Real Madrid pour Bale avant la retraite en 2022 ?

Prêté cette saison à Tottenham, Gareth Bale a réussi à se relancer comme le prouvent ses 14 buts inscrits toutes compétitions confondues avec les Spurs. Cependant, le Gallois pourrait revenir chez les Merengue la saison prochaine, indique ce vendredi le quotidien espagnol AS, qui assure que le joueur de 31 ans envisagerait de prendre sa retraite en 2022 à l'issue de son contrat avec l'actuel deuxième de Liga.

Notre avis : Au regard de ses derniers mois passés à Madrid, Gareth Bale pourrait avoir envie de poursuivre l'aventure en Premier League.

Lewandowski préférerait le Barça en cas de départ du Bayern

Selon les informations du Daily Mail, Robert Lewandowski aurait une préférence pour le FC Barcelone en cas de départ du Bayern Munich cet été. Outre l'intérêt du PSG évoqué dans L'Equipe le week-end dernier, Chelsea aurait pris contact avec l'entourage de l'international polonais, sous contrat avec le club bavarois jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Sauf retournement de situation, le Bayern Munich ne laissera pas partir cet été un joueur qui a marqué 47 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Donnarumma sur les tablettes de Barcelone

En fin de contrat avec l'AC Milan à l'issue de la saison, Gianluigi Donnarumma serait enclin à quitter le club lombard si celui-ci ne se qualifie pas pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Selon AS, le FC Barcelone le suivrait de près d'autant qu'il n'aurait pas à dépenser d'indemnités de transfert. De son côté, Marc André Ter Stegen, l'actuel titulaire du poste chez les Blaugrana, vient d'être opéré d'un genou et pourrait être écarté des terrains lors des trois prochains mois.

Notre avis : Le FC Barcelone pourra-t-il faire cohabiter deux numéro un pendant toute une saison ?

Monza pense à Buffon

Revenu à la Juventus à l'été 2019, Gianluigi Buffon ne poursuivra pas avec les Bianconeri. Cependant, le portier de 43 ans pourrait bien continuer sa carrière. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Monza, qui va disputer les barrages pour tenter de monter en Serie A, serait intéressé pour le recruter. Par ailleurs, le nom du champion du monde 2006 a également circulé du côté de la Roma ces derniers jours.

Notre avis : Apporter son expérience à Monza (détenu par Silvio Berlusconi et où évolue Mario Balotelli) pourrait tenter Gianluigi Buffon.

Départ en MLS pour Chiellini ?

Le 30 juin prochain, Giorgio Chiellini sera en fin de contrat avec la Juventus. Cependant, le défenseur international de 36 ans discuterait encore de son avenir avec la direction turinoise. Mais, rien n'est fait dans ce dossier car La Gazzetta dello Sport évoque un intérêt d'un club de MLS.

Notre avis : Si la Juve lui ouvre la porte, Giorgio Chiellini devrait privilégier le club où il évolue depuis 2005.

Le Bayern Munich suit également Wijnaldum

Alors que l'intérêt du FC Barcelone pour Georginio Wijnaldum est connu depuis plusieurs semaines, L'Equipe révélait jeudi que le PSG suivait également le milieu de terrain néerlandais. Cependant, le Barça et le club de la capitale ne sont pas seuls sur ce dossier. Vendredi, le média allemand Sport 1 indique que le Bayern Munich a aussi sollicité l'entourage du joueur de 30 ans, en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2020-21 avec Liverpool.

Notre avis : Si Ronald Koeman reste au Barça et que Memphis Depay suit, Georginio Wijnaldum pourrait être tenté de rejoindre également le club catalan.

Leicester et West Ham visent Abraham

Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, Tammy Abraham a très peu de temps de jeu. Lors des cinq derniers mois, l'attaquant international anglais, titulaire la saison passée sous la houlette de Frank Lampard, n'a pas marqué le moindre but en Premier League. Ainsi, le joueur de 23 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Blues, pourrait faire ses valises cet été. D'après The Daily Mail, Leicester et West Ham font partie des clubs les plus insistants pour le recruter.

Notre avis : S'il se qualifie pour la prochaine édition de la Ligue des champions, Leicester (actuellement cinquième de Premier League) aurait un argument de poids pour convaincre Tammy Abraham.

