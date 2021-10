Fati pourrait être prolongé jeudi

Ce mardi, Ronald Koeman a déclaré que le Barça et Ansu Fati étaient proches d'un accord pour la prolongation de contrat du joueur de 18 ans. Selon les informations du quotidien espagnol Sport de ce mercredi, l'ailier international espagnol, dont le bail se termine en juin 2022, pourrait prolonger ce jeudi. Avec son nouveau contrat, Ansu Fati devrait être lié au Barça jusqu'en 2027. Les Blaugrana auraient fixé sa clause libératoire à 1 milliard d'euros.

Notre avis : Après avoir perdu Lionel Messi l'été dernier, le Barça ne peut pas se permettre de laisser filer Ansu Fati.

Un futur aux Etats-Unis pour Benzema ?

Au micro d'ESPN, Karim Benzema a évoqué son avenir après le match de Ligue des champions Shakhtar Donetsk-Real Madrid (0-5) mardi soir. Et a laissé entendre qu'il suivait d'un oeil la MLS. "Je vais avoir 34 ans en décembre. Je me sens de mieux en mieux donc je continue de jouer. J'aime les Etats-Unis. Le football s'améliore là-bas. Est-ce que je suis en train de vous dire que je vais signer en MLS ? Pour l'instant je suis à Madrid", a indiqué l'international français, sous contrat avec les Merengue jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Tout dépendra de sa condition physique dans deux ans. Mais à ce rythme, il peut encore briller plusieurs saisons au Real Madrid.

Vers un mercato hivernal animé pour l'OL ?

Interrogé sur OL TV, Jean-Michel Aulas n'a pas caché que l'Olympique Lyonnais envisageait de recruter lors du mercato hivernal. "On bosse toujours sur l’arrivée de joueurs, c’est le travail de Juni qu’il réalise très, très bien, il a identifié des joueurs ici et là, a d'abord déclaré le président de l'OL qui devra remplacer ses internationaux qui partiront à la CAN au début de l'année 2022. Il y a bien sûr des hypothèses. Si on peut, comme on l’a fait certaines années, anticiper le mercato d’été...On y travaille, on a des touches, il y a des choses qui sont en cours, on ne peut pas trop en parler pour des raisons de confidentialité."

Notre avis : Alors que Karl Toko Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe) devraient jouer la Coupe d'Afrique des Nations, l'OL pourrait donc recruter sur le plan offensif.

Dans un entretien accordé à Sky Italia, Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter Milan, a affirmé que Marcelo Brozovic, en fin de bail avec le champion d'Italie en titre en juin prochain, voulait poursuivre l'aventure avec les Nerazzurri. "Il veut rester à l'Inter, c'est en tout cas ce qu'il nous a dit. Nous allons discuter avec son agent prochainement. Nicolo Barella et Lautaro Martinez (ndlr : respectivement en fin de contrat en 2024 et 2023) ont aussi décidé de rester", a souligné le dirigeant interiste.

Notre avis : La direction du club milanais a raison de miser sur ces trois joueurs clés de son effectif.

Pino va prolonger avec Villarrreal

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Yéremy Pino (19 ans), l'ailier droit de Villarreal, va prochainement signer un nouveau contrat de cinq ans avec le "Sous-marin jaune". Le jeune international espagnol, considéré comme l'un des plus talentueux de sa génération, était notamment entré en jeu lors de la finale de la Ligue des nations, France-Espagne (2-1, 61e).

Notre avis : S'il poursuit sur sa lancée, Yéremy Pino ne devrait pas rester longtemps à Villarreal.

