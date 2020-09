Choupo négocie toujours une prolongation

Eric-Maxim Choupo-Moting compte bien rester au PSG. Interrogé par beIN Sports, le héros du match contre l'Atalanta a confié que ses représentants étaient sur le coup : "Mes agents sont en train de travailler, j’ai confiance en eux. Mais pour le moment, je ne peux rien dire. Je reste en forme et je m’entraîne à la maison." En conférence de presse, Thomas Tuchel a été amené à parler mercato. L'entraîneur du Paris Saint-Germain a notamment évoqué le cas du joueur, qui pourrait rester et être une option offensive pour le PSG : "C'est une de nos possibilités. Ça dépend s'il veut rester, s'il veut accepter l'offre du club. Ma vie ne va pas changer s'il va accepter le même rôle. S'il accepte ça, c'est bien qu'il reste. S'il a d'autres possibilités, il doit réfléchir et décider."

Transferts Les 14 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 20:15

Notre avis : Le joueur a l'avantage de bien connaître la maison et sait se montrer décisif, notamment dans les matches compliqués.

Après Mbappé, Kimpembe insiste aussi : "L'effectif a besoin d'autres joueurs"

L'OM sur Keita Baldé ?

L'OM se cherche toujours un attaquant. Selon les informations de Sky Italia, le club phocéen se serait renseigné sur Keita Baldé, joueur de l'AS Monaco. D'autres clubs, surtout italiens, seraient sur le dossier comme Cagliari, la Sampdoria et la Fiorentina. Cette dernière aurait déjà avancé les discussions avec le joueur.

Notre avis : Le joueur semble avoir l'embarras du choix. Reste à savoir quel est son plan de carrière.

Une offre refusée par l'OL pour Traoré

Selon Le Progrès et Foot Mercato, Aston Villa aurait formulé une offre de 17 millions d'euros pour s'attacher les services de Bertrand Traoré. Une offre qui aurait toutefois été refusée par l'Olympique Lyonnais.

Notre avis : Pas sûr que l'OL le retienne en cas d'offre supérieure.

Rennes fixé sur Rui Silva

Les négociations entre Edouard Mendy et Chelsea semblent sur le point d'aboutir. Rennes doit donc se trouver un nouveau gardien. Le club breton a Rui Silva dans le viseur, le portier de Grenade. Selon L'Equipe, le club en aimerait 15 millions d'euros. Pas vraiment la somme que pense mettre Rennes, à savoir 8 millions d'euros.

Notre avis : Rennes ne doit pas se tromper sur un poste qui lui a été plus que précieux l'an passé dans la conquête de la troisième place.

Gasset fan de Ben Arfa

Bordeaux devrait rester calme sur cette dernière ligne droite du mercato. C'est Jean-Louis Gasset qui en a fait l'annonce vendredi après le nul face à l'OL (0-0). Mais un nom titille les Girondins : Hatem Ben Arfa. "Pour le moment, non, on a dit qu’on restait avec l’effectif actuel et, peut-être, dégraisser, a ainsi exposé Gasset. Sauf si on perd un joueur majeur qu’on peut remplacer par un joueur prêté. C'est comme ça et on le sait depuis le début. Ben Arfa ? Il faut qu’il discute avec Alain Roche et le président (rires). Mais bien sûr que Hatem, c’est la grande classe". Le Français a été libéré de son dernier contrat avec Valladolid.

Notre avis : Un pari plus que risqué de part et d'autre.

M'Vila proche de la sortie

Pas dans les plans de Claude Puel, Yann M'Vila serait proche de s'engager pour l'Olympiacos. Le Français aurait passé sa visite médicale avec succès.

Notre avis : Un joueur à la carrière décidément bien étonnante.

Et si Guendouzi restait à Arsenal ?

Selon ESPN, Matteo Guendouzi pourrait rester du côté d'Arsenal, malgré des offres de Valence, Villarreal et de l'Atalanta, toutes rejetées par Arsenal. "Matteo s'est entraîné comme n'importe quel autre joueur de l'équipe, c'est une nouvelle saison et nous avons eu des conversations vraiment positives entre les deux parties", a déclaré Arteta à son sujet.

Notre avis : Reste à savoir comment le joueur saisira cette seconde chance...

Arsenal aurait accepté une offre pour Martinez

Selon Sky Sports, Arsenal aurait accepté une offre d'environ 17 millions d'euros pour son gardien de but Emiliano Martinez.

Notre avis : Un futur départ logique dans la mesure où le joueur réclamait davantage de temps de jeu.

Lampard clôt le dossier Kanté

N'Golo Kanté devrait bel et bien rester à Chelsea la saison prochaine, et ce, malgré les avances d'Antonio Conte. Interrogé par la BBC, Frank Lampard s'est montré clair et net à son sujet : "Je pense que presque tous les clubs du monde voudraient N'Golo Kanté. C'est un joueur incroyable. Je ne veux certainement pas le perdre, non, il est fondamental dans ce que j'essaie de faire [...] Je suis vraiment excité de l'avoir en forme. Il a l'air très bien donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Bien sûr, je veux garder N'Golo."

Notre avis : Décision logique d'un club pour un joueur plus que précieux.

Mourinho veut un attaquant

En conférence de presse, José Mourinho a évoqué le mercato de son équipe. L'entraineur de Tottenham réclame notamment la venue d'un attaquant : "Je veux et j'ai besoin d'un attaquant. Le club sait que j'ai besoin d'un attaquant et ils en veulent également. Allons-nous en obtenir un ? Je pense que oui. J'y crois sincèrement. Nous en avons besoin pour l'équilibre de l'équipe. Même si l'équipe est de plus en plus équilibrée avec différentes options à différents postes."

Notre avis : Tottenham aurait tout intérêt à se renforcer pour tenter une meilleure saison que l'an passé.

La piste Koundé pour le FC Barcelone ?

D'après Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait très intéressé à l'idée de s'attacher les services du défenseur central français Jules Koundé (21 ans). L'ancien pensionnaire des Girondins de Bordeaux brille aujourd'hui avec le FC Séville.

Notre avis : Un intérêt peu étonnant quand on connaît les qualités du joueur.

Pellegrini pas serein pour Fekir

Dans le viseur du Zenit, Nabil Fekir n'est pas encore sûr de rester toute la saison avec le Bétis Séville. Interrogé sur un possible départ de son Français, Manuel Pellegrini n'a pas été spécialement rassurant même s'il souhaite conserver l'ancien Lyonnais : "Un joueur comme Fekir va toujours être convoité par beaucoup de clubs à cause de son niveau, il a un prix élevé et je ne sais pas si un club va venir le chercher. Ce serait une perte importante pour nous, et j'espère que ça ne se produira pas."

Notre avis : Le club va certainement devoir se montrer très convaincant pour le retenir.

Fekir vers la Russie ? "Son départ serait une grosse perte mais il a un prix"

Le Barça surveille Bellerin et Cancelo

Alors que le sort de Nelson Semedo n'est pas encore clairement tranché, le Barça couvre ses arrières. Selon Mundo Deportivo, Hector Bellerin et Joao Cancelo sont des profils qui plaisent aux Blaugrana pour occuper le poste de latéral droit. Mais avec peu d'argent, la marge de manoeuvre sera mince dans ces deux dossiers.

Notre avis : Deux joueurs intéressants qui pourraient toutefois ne pas être lâchés aussi facilement par leurs clubs respectifs.

Rebic acheté définitivement par l'AC Milan (officiel)

L'an passé, Ante Rebic était prêté par l'Eintracht Francfort à l'AC Milan. Ce samedi, via Twitter, le club italien a annoncé avoir acheté le joueur.

Notre avis : Un choix judicieux du club milanais pour un joueur amené à confirmer ses bonnes dispositions.

Transferts Areola prêté un an à Fulham avec option d'achat 09/09/2020 À 18:54