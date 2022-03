CR7 vers un départ l'été prochain ?

Corriere della Sera, la "relation avec l'entraîneur (Rangnick) est tendue, voire inexistante" et la "rupture inévitable". CR7 serait déçu de son retour à Manchester et des résultats de l'équipe. Les destinations envisagées ? Les Etats-Unis ou un retour au Portugal. La rumeur continue de prendre de l'ampleur. Absent face à Manchester City le week-end dernier en raison d'une blessure, Cristiano Ronaldo, dont le voyage express au Portugal n'a pas vraiment plu à tout le monde , pourrait bien quitter Manchester United l'été prochain. Selon leSera, la "" et la "". CR7 serait déçu de son retour à Manchester et des résultats de l'équipe. Les destinations envisagées ? Les Etats-Unis ou un retour au Portugal.

Notre avis : La nomination du futur entraîneur de United pourrait être décisive pour l'avenir de Ronaldo. Toutefois, on l'imagine mal claquer la porte après seulement une saison.

Lewandowski et Ronaldo bientôt coéquipiers ?

Newcastle entre dans la danse pour Rüdiger

C'est déjà l'un des joueurs les plus courtisés du prochain mercato estival. En fin de contrat avec Chelsea en juin prochain, Antonio Rüdiger (29 ans) suscite énormément de convoitises et ce, aux quatre coins de l'Europe. Real Madrid, FC Barcelone, Paris Saint-Germain, la Juventus et les cadors de Premier League : l'international allemand aura l'embarras du choix. Ces dernières heures, The Telegraph annonce que Newcastle serait également intéressé par le joueur. Et si les Magpies ne joueront pas l'Europe l'an prochain, ils disposent de bien d'autres atouts pour attirer l'ancien joueur de Stuttgart.

Notre avis : Rüdiger a les cartes en main pour son avenir. Il ne demande qu'à être séduit par ses prétendants désormais.

Dybala veut rester, mais...

Nous vous en parlions mardi. Alors que Paulo Dybala est en fin de contrat, la Juventus va bien rencontrer son agent dans la journée de jeudi. Au menu, une nouvelle offre de prolongation, qui devrait être revue à la baisse. La proposition pourrait être la suivante selon La Gazzetta dello Sport : une base de 7 millions d'euros + des bonus liés aux objectifs, matches joués et autres. Si le joueur souhaite rester dans le Piémont, cette nouvelle offre pourrait le pousser à en étudier d'autres, notamment celle provenant de l'Inter Milan.

Notre avis : La journée de jeudi sera probablement décisive pour l'avenir de Dybala. La Juve, elle, ne changera pas son fusil d'épaule.

De Jong heureux au Barça

Présent en conférence de presse ce mercredi, Frenkie de Jong est revenu sur sa situation au FC Barcelone. L'international néerlandais n'a aucun doute : il y est heureux et il compte y rester. "Je me sens bien ici, c'est pour cela que je compte continuer et rester ici", a confié l'ancien milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam.

Notre avis : De Jong est heureux au Barça, et le Barça est heureux de De Jong. L'histoire n'a donc aucune raison de s'arrêter.

La joie des Catalans après le but de Frenkie de Jong lors du match opposant le Deportivo Alavès au FC Barcelone, le 23 janvier 2022 en Liga Crédit: Getty Images

Saliba se verrait bien rester à l'OM

Prêté par Arsenal, William Saliba ne dirait pas non concernant un possible transfert définitif à l'OM. C'est du moins ce qu'il a confié ce jeudi en conférence de presse. "Je suis très heureux ici à Marseille, je me sens très bien. On va s'asseoir en fin de saison, mais d'ici là il y a encore beaucoup de choses à faire", a confié le défenseur marseillais à la veille du match face au FC Bâle.

Notre avis : Tout dépendra probablement du classement final de l'OM. Si une place en Ligue des champions est obtenue, Saliba pourrait sérieusement rester malgré les appels d'autres clubs.

Milan explose la valeur de son onze

On reste du côté de l'Italie, où le quotidien sportif transalpin revient sur la valeur du onze titulaire de l'AC Milan. Actuel leader de la Serie A, le club lombard, qui a entamé un tout nouveau projet depuis l'arrivée du fonds américain Elliott, disposerait aujourd'hui de l'équivalent de 360 millions d'euros, contre 263 millions en 2018-2019. Recruté en provenance de l'OL à l'été 2020, Pierre Kalulu, qui fait l'unanimité au sein du club lombard, vaudrait aujourd'hui 15 millions d'euros, une "valeur destinée à augmenter". Recruté 20 millions à l'époque, Théo Hernandez est valorisé à 50 millions. Mike Maignan, débarqué du LOSC pour 15 millions l'été dernier, vaudrait aujourd'hui plus du double.

Notre avis : Milan avait décidé d'entamer un projet jeunes, cohérent et surtout viable financièrement. Au vu des résultats sportifs et économiques en l'espace de deux ans, le pari est gagnant.

Liverpool veut tenter sa chance pour Adeyemi, mais...

C'est l'une des révélations de cette saison en Ligue des Champions. Buteur à 19 reprises en 34 matches toutes compétitions confondues, Karim Adeyemi (20 ans) ne devrait pas rester au RB Salzbourg cet été. Ardemment courtisé et même annoncé proche du Borussia Dortmund, le néo-international allemand serait aussi suivi de près par Liverpool et Jürgen Klopp selon la presse allemande. Cependant, Sky Deutschland semble vite éteindre les espoirs des Reds puisque le BvB aurait déjà obtenu l'accord du joueur et serait proche d'obtenir celui du club autrichien.

Notre avis : Dortmund a une déjà une très grosse longueur d'avance dans le dossier, ça semble compromis pour les Reds.

Leipzig à fond sur un pilier de la réserve du Real Madrid

Friand des jeunes talents, le RB Leipzig ne dérogera pas à la règle cet été. Après Dani Olmo, Hugo Novoa ou encore Ilaix Moriba, le club allemand pourrait attirer un nouvel espoir ibérique. Selon les informations de Marca, les Rotenbullen auraient fait du jeune Rafa Marin (19 ans), l'une de leurs priorités pour cet été. Leader de la défense du Real Madrid Castilla, l'Andalou a beaucoup d'admirateurs chez les dirigeants du Real Madrid qui souhaiteraient lui donner plus d'opportunités en équipe première la saison prochaine. Mais le jeune défenseur pourrait se laisser tenter par un challenge en Allemagne.

Notre avis : La réussite des jeunes pépites à Leipzig peut donner des idées à Rafa Marin...

