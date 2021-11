La Juventus concurrencée par le PSG et City pour Vlahovic

Dusan Vlahovic ne prolongera pas l'aventure avec la Fiorentina. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus est sur le coup mais sera concurrencée par le PSG, Manchester City et Tottenham qui suivraient aussi avec intérêt la situation de l'attaquant international serbe, déjà auteur de 10 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Ad

Notre avis : Au regard des dernières prestations de Dusan Vlahovic, la Viola devrait faire monter les enchères auprès des prétendants de l'international serbe.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé mardi HIER À 16:34

... et cible Icardi

En cas d'échec sur le dossier Dusan Vlahovic, la Juventus aurait également ciblé Mauro Icardi d'après La Gazzetta dello Sport. Le quotidien italien rappelle que les Bianconeri auraient maintenu le contact avec l'attaquant international argentin du PSG, sous contrat jusqu'en juin 2024.

Notre avis : L'évolution du dossier Kylian Mbappé pourrait donner une indication sur l'avenir de Mauro Icardi.

Manchester United et la Juventus suivent Dembélé

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé, qui sera en fin de contrat avec le Barça en juin 2022, serait suivi par Manchester United et la Juventus Turin. Le quotidien précise que les deux clubs proposeraient une belle prime à la signature au Français, ce qui pousserait son agent à le convaincre de partir de Barcelone libre l'été prochain.

Notre avis : S'il veut vraiment prolonger au Barça, Ousmane Dembélé a toutes les cartes en main, surtout après l'appel du pied de Xavi début novembre.

"Le trio est en fait un duo" : Pourquoi l'effacement de Griezmann n'est pas un problème

De Jong ne veut pas partir du Barça

Alors que le média espagnol El Chiringuito a annoncé mardi que le Barça voulait se séparer de Frenkie De Jong, le quotidien Sport affirme ce mercredi que le milieu international néerlandais, arrivé à l'été 2019, ne souhaite pas quitter les Blaugrana. Cette saison, l'ancien joueur de l'Ajax manque d'efficacité face au but (0 but et 2 passes décisives toutes compétitions confondues).

Notre avis : En cas de très belle offre, le Barça pourrait être tenté de vendre Frenkie De Jong pour soulager ses comptes.

La Roma vise Dalot

D'après The Times, la Roma penserait à Diogo Dalot, dont le contrat avec Mancheter United expire en juin 2023, pour le mercato hivernal. José Mourinho, l'actuel entraîneur du club de la capitale italienne, avait été à l'origine de sa venue chez les Red Devils à l'été 2018 contre un transfert de 22 millions d'euros (ndlr : le Special One avait été écarté au mois de décembre de la même année). Prêté à l'AC Milan la saison passée, l'ex-arrière droit de Porto n'est toujours pas dans les petits papiers d'Ole Gunnar Solskjaer.

Notre avis : En 2018, José Mourinho l'avait surnommé "le meilleur jeune arrière droit d'Europe". Si Manchester United accepte de le vendre, alors Diogo Dalot pourrait prendre la direction de la Roma.

Mourinho, coup de foudre mais petit doute : "Rudi Garcia était un dieu vivant et puis..."

Barcelone pense à Ziyech

Depuis le début de la saison, Hakim Ziyech manque de temps de jeu à Chelsea. Alors que le Borussia Dortmund serait sur les rangs pour un prêt, le quotidien Sport affirme que le FC Barcelone serait également intéressé par l'international marocain, sous contrat avec les Blues jusqu'en juin 2025. Les Blaugrana envisageraient également un prêt.

Notre avis : Le Barça suit Hakim Ziyech depuis le temps où il jouait à l'Ajax et son intelligence de jeu pourrait correspondre aux exigences de Xavi.

A quoi va ressembler le Barça de Xavi ?

... et serait optimiste sur le dossier Adeyemi

Selon les informations d'El Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait optimiste sur le dossier Karim Adeyemi, l'attaquant de 19 ans de Salzbourg qui brille de mille feux depuis le début de la saison (15 buts toutes compétitions confondues dont 3 en phase de poules de C1). Le quotidien espagnol affirme que les Blaugrana travaillent dans l'ombre depuis plusieurs semaines et qu'ils espèrent le faire venir contre 30 millions d'euros lors du prochain mercato estival.

Notre avis : Salzbourg devrait avoir des offres encore plus importantes pour l'international allemand. Si tel est le cas, le Barça ne pourra pas suivre au regard de ses finances actuelles.

Adeyemi, la machine à provoquer les penalties que le Bayern a laissée filer… il y a dix ans

Vers un départ de Dortmund pour Witsel ?

En fin de contrat en juin 2022, Alex Witsel se dirige vers un départ du Borussia Dortmund. D'après Sky Germany, le milieu international belge pourrait même quitter le BvB dès cet hiver. La Juventus serait intéressée pour récupérer l'ancien joueur du Zenit Saint-Petersbourg.

Notre avis : A bientôt 33 ans (ndlr : le 12 janvier), Alex Witsel peut toujours rendre des services, même dans un très grand club.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 18:26