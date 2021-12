Dembélé, une prolongation avec le Barça se rapproche

C'est peut-être la fin du feuilleton. Selon les informations de Foot Mercato, Ousmane Dembélé, en fin de contrat en juin prochain serait d'accord pour prolonger au Barça. Si son entourage souhaiterait toujours temporiser, l'international français, lui, ne veut pas entendre parler d'un départ. Les négociations pourraient donc rapidement avancer entre les parties pour un nouveau bail.

Notre avis : Dembélé a visiblement décidé de prendre les choses en mains. La prolongation avec le Barça semble en bonne voie.

Kamara, la tendance d'un départ...

Lui aussi en fin de contrat, Boubacar Kamara se rapproche pour sa part d'un départ. Selon L'Equipe, le milieu de terrain de l'OM n'a toujours pas donné de réponse à la dernière offre de ses dirigeants, déclinable en contrat court, moyen ou long terme. "Dans chaque cas, le joueur formé au club a la possibilité de devenir le plus gros salaire de l'effectif", précise le quotidien. Mais pas de quoi le faire changer d'avis.

Notre avis : Kamara a visiblement fait son choix, tout comme ses agents. Le départ ne semble qu'une question de temps.

... que n'envisagerait pas Mandanda

L'Equipe, mais plutôt sur la forme, notamment le manque d'explications de son entraîneur Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu'en 2024, et alors qu'il dispose également d'une possible reconversion au club, le gardien français resterait "professionnel et impliqué". Désormais remplaçant du côté de Marseille, Steve Mandanda ne vivrait pas très bien sa nouvelle situation . Pas tant sur le fond, puisque lui-même aurait conseillé à ses dirigeants de recruter un gardien l'été dernier d'après, mais plutôt sur la forme, notamment le manque d'explications de son entraîneur Jorge Sampaoli. Sous contrat jusqu'en 2024, et alors qu'il dispose également d'une possible reconversion au club, le gardien français resterait "".

Notre avis : Mandanda pourrait prendre sa retraite en fin de saison, surtout si cette situation ne change pas.

Milan s'intéresse à Kolo Muani

En quête d'un attaquant, notamment pour préparer l'après Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan serait très interessé par Randal Kolo Muani. L'information est signée La Gazzetta dello Sport, qui explique que l'attaquant du FC Nantes a un profil qui pourrait plaire aux dirigeants milanais, qui ont déjà rencontré ses agents.

Notre avis : Les Rossoneri observent de près les "pépites" de Ligue 1 ces dernières années. La rumeur Kolo Muani pourrait avoir du vrai.

Grenier est disponible, sauf pour un club

Clément Grenier, libre depuis son départ de Rennes en juin dernier a parlé de son avenir dans l'émission "Rothen s'enflamme" sur RMC mardi. "J'ai quelques contacts à l'étranger, on avance mais il n'y a rien de concret, a-t-il confié. J'ai faim et j'ai envie de jouer. Je suis capable d'écouter tous les projets sauf Saint-Etienne. C'est impossible. Je suis prêt à écouter tous les projets tant qu'il y a de l'ambition et des objectifs à atteindre. Je n'ai que 30 ans, je suis en pleine forme. J'ai les moyens pour jouer au plus haut niveau mais je suis prêt à tout écouter. Je privilégie la Ligue 1 et les championnats étrangers mais je veux jouer au football."

Notre avis : L'ancien milieu de l'OL pourrait dépanner pas mal de clubs. Occasion à saisir.

PSG : Rafinha vers un prêt à la Real Sociedad

Cette saison, Rafinha ne joue presque plus à Paris. Le milieu de terrain brésilien, si précieux en début de saison passée par sa polyvalence et son activité, n'a eu droit qu'à cinq petits bouts de matches depuis le coup d'envoi de cet exercice. Un départ est donc logiquement d'actualité. Et selon le journaliste italien Fabrizio Romano, le Brésilien va bien quitter le PSG cet hiver. Il devrait en effet être prêté six mois à la Real Sociedad. Des détails sont encore à régler, explique Romano. Mais cela prend le bon sens.

Notre avis : Une bonne solution pour tout le monde.

L'Italie veut piocher en Serie A...

La Repubblica ce mercredi, plusieurs joueurs du championnat français intéressent les clubs italiens. Par exemple, la Juventus aimerait récupérer deux joueurs du PSG : La Ligue des talents frappe encore. Si l'on en croit le quotidience mercredi, plusieurs joueurs du championnat français intéressent les clubs italiens. Par exemple, la Juventus aimerait récupérer deux joueurs du PSG : Mauro Icardi et Georginio Wijnaldum. Le défenseur du LOSC Sven Botman intéresserait de son côté l'AC Milan, mais son prix serait fixé à 30 millions d'euros. Concernant le Napoli, c'est le latéral Reinildo qui aurait été "bloqué" en vue de l'été prochain. Mais le club de Luciano Spalletti aimerait le faire venir dès janvier.

Notre avis : La Ligue 1 pourrait encore perdre plusieurs éléments lors du mercato hivernal, mais surtout celui estival.

... qui s'apprête à accueillir Ikoné

Sur le départ du côté du LOSC, Jonathan Ikoné va quant à lui bien débarquer en Serie A. Selon la presse italienne, le joueur lillois est attendu à la Fiorentina d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Une somme comprise entre 15 et 20 millions d'euros est évoquée par La Gazzetta dello Sport, qui indique que quelques détails restent simplement à régler (pourcentage sur une revente, bonus...).

Notre avis : Tout est presque réglé pour Ikoné à la Fiorentina. Le transfert va se boucler.

