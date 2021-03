Paris, Juventus, FC Barcelone ; Depay aurait fait son choix

Ce n'est pas une surprise : l'aventure de Memphis Depay à l'OL est bel et bien sur le point de se terminer. Convoité par le PSG, la Juventus Turin et surtout par le FC Barcelone, l'international néerlandais ne manque pas de courtisans. Mais selon les informations de Mundo Deportivo, le choix de l'avant-centre serait déjà arrêté. Le quotidien catalan explique que Memphis Depay aurait déjà acté son choix de rejoindre le Barça l'été prochain et attendrait désormais une proposition de la part de la direction catalane. Reste à savoir ce que cette dernière sera en mesure de proposer au capitaine des Gones, qui réalise encore une belle saison entre Rhône et Saône (14 buts et 9 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues).

Notre avis : Les retrouvailles Koeman/Depay sont toujours plus proches. Néanmoins, le Barça, fragile financièrement, devra dégager une certaine manne financière pour s'offrir le Batave.

Véritable interrogation de la fin de saison du côté de l'Etihad Stadium, l'avenir de Sergio Agüero est dans toutes les têtes. Les dirigeants mancuniens prépareraient d'ores et déjà l'avenir et plusieurs noms circulent dans le nord-est de l'Angleterre comme ceux de Erling Haaland ou Romelu Lukaku. Néanmoins, ces pistes très onéreuses pourraient ne pas être étudiées par Manchester City qui pourrait se rabattre sur Danny Ings comme le révèle Sky Sports. A 28 ans, l'attaquant anglais revit à Southampton. Débarqué en 2019 en provenance de Liverpool, le natif de Winchester empile les buts chez les Saints et s'est affirmé comme l'un des attaquants les plus redoutables de Premier League.

Notre avis : Alerte (très) bonne affaire. Ings est en fin de bail en 2022 et est clairement une option plus abordable pour les Skyblues. Alors que l'attaquant n'avait pas écarté une prolongation à Southampton, l'intérêt de Manchester City pourrait tout changer.

... et garde un oeil sur Denis Zakaria

Si Pep Guardiola et consorts ont fait du recrutement d'un avant-centre leur priorité, ils n'en oublient pas de scruter le marché pour d'autres secteurs de jeu. Toujours selon Sky Sports, les Mancuniens continueraient de suivre avec attention la situation de Denis Zakaria. Blessé au genou en début de saison, l'international suisse est moins indiscutable que les saisons passées du côté de Mönchengladbach et pourrait plier bagage cet été. Le milieu de terrain de 24 ans est également en fin de bail en 2022.

Notre avis : Ca va beaucoup bouger à 'Gladbach cet été. Avec la potentielle arrivée de de Xabi Alonso sur le banc, les Fohlen pourraient céder Zakaria cet été pour renflouer les caisse et préparer un nouveau chapitre.

Camavinga toujours suivi par le Real Madrid

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga va-t-il quitter le club breton en fin de saison ? Selon les informations du média espagnol El Larguero, c'est fort possible. Malgré ses récentes déclarations concernant une possible prolongation, l'international français envisagerait un transfert au Real Madrid l'été prochain. "C’est l’été pour aller à Madrid", aurait confié l’entourage du joueur au média espagnol.

Notre avis : On le sait, le Real Madrid sera certainement la destination de Camavinga en cas de départ. Reste à savoir quand.

Séville discute avec Ocampos pour un nouveau bail

Comme un poisson dans l'eau. Depuis son arrivée en Andalousie lors du mercato estival 2019, Lucas Ocampos (26 ans) s'est affirmé comme l'un des joueurs clefs du collectif du Séville FC. Malgré quelques passages à vide, l'international argentin (5 sélections, 2 buts) est très apprécié de Julen Lopetegui, le coach andalou. Selon les informations de El Desmarque, le club espagnol serait entré en discussions avec l'ancien Monégasque pour une extension de bail. Ocampos est actuellement lié jusqu'en 2024 avec Séville et pourrait rempiler pour une année avec une belle revalorisation salariale à la clef. Le montant de la clause libératoire serait également revu à la hausse et pourrait avoisiner les 100 millions d'euros dans un futur proche.

Notre avis : Ocampos se plaît en Andalousie. Les dirigeants sévillans veulent blinder leur milieu argentin et refroidir les éventuels prétendants. Wolverhampton est déjà venu aux renseignements.

Vlahović, un avenir loin de la Fiorentina ?

Fer de lance de l'attaque florentine avec 12 buts en 27 matches de Serie A en 2020-2021, Dušan Vlahović (21 ans) est l'une des rares satisfactions de la Viola cette saison. Et les performances du jeune attaquant serbe sont d'ailleurs suivies par de nombreux clubs européens. Le très sérieux quotidien italien La Reppublica avance d'ailleurs que Tottenham, le Borussia Dortmund, West Ham et surtout l'AC Milan auraient des vues sur le jeune avant-centre de 20 ans. Le club lombard pourrait prochainement se rapprocher de l'entourage du joueur et de la Fio' pour étudier la faisabilité d'un transfert.

Notre avis : Vlahović a passé un cap cette saison et sera l'un des attaquants à suivre lors des prochaines années. Prototype de l'attaquant moderne, monstre physique, redoutable face au but, le Serbe risque encore d'attirer de nombreux regards d'ici la fin de saison.

Les cadors de Premier League en pince pour Patson Daka

C'est l'une des attractions du Red Bull Salzbourg depuis son arrivée, encore plus cette saison. A 22 ans, l'attaquant zambien Patson Daka est clairement en train de se faire un nom en Autriche. Avec 27 buts en 31 matches disputés toutes compétitions confondues avec le club salzbourgeois, l'avant-centre pourrait voguer vers d'autres cieux cet été. Le Daily Mail et le Salzburger Nachrichten annoncent que Manchester United, Manchester City, Liverpool et Arsenal pourraient dégainer lors du prochain mercato.

Notre avis : Un profil "dans la lignée de celui d'Erling Haaland" qui va agiter le prochain mercato estival. Encore un coup de maître de la cellule de recrutement de Salzbourg qui se frotte déjà les mains.

Patson Daka lors de la saison 2019-2020 avec le RB Salzbourg Crédit: Getty Images

Trois ans de plus à la Samp' pour Gabbiadini

Gêné par de nombreux pépins physiques cette saison et apparu à seulement 7 reprises en Serie A, Manolo Gabbiadini (29 ans) n'en demeure pas moins un cadre du collectif de Claudio Ranieri, actuellement 10e de Serie A. Et l'idylle va d'ailleurs se poursuivre entre l'attaquant et la Sampdoria. Ce mardi, le club génois a annoncé la prolongation de son attaquant international italien (11 sélections, 2 buts). Débarqué en janvier 2019 en provenance de Southampton, Gabbiadini est désormais lié jusqu'en 2026 avec la Samp'. La saison dernière, il avait inscrit 11 buts en 33 matches de Serie A.

Notre avis : Une belle marque de confiance de la part du club génois envers son attaquant qui a retrouvé des couleurs depuis son retour dans la Botte.

