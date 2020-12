L'information fait la Une de Sport ce lundi. Selon les informations du quotidien catalan, le Barça songerait toujours à recruter Memphis Depay, en fin de contrat avec l'OL. Une requête signée Ronald Koeman, ancien sélectionneur néerlandais et désormais sur le banc des Blaugrana. Une tentative devrait être effectuée en janvier prochain. Selon L'Equipe , l'OL pourrait céder son capitaine pour une offre légèrement supérieure à 5 millions d'euros.

En conférence de presse lundi, Boubacar Kamara a été interrogé sur son avenir. Le défenseur de 21 ans, sous contrat jusqu'en juin 2022, a confirmé que les négociations pour une prolongation avaient démarré. "Je suis concentré sur l’OM et je ne me pose pas trop de questions. Pablo Longoria n’a pas menti, les discussions pour prolonger ont déjà commencé, avec mes agents et ma mère", a-t-il indiqué.