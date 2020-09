Avec l'arrivée d'Edouard Mendy à Chelsea, l'horizon s'obscurcit pour Kepa Arrizabalaga, arrivé chez les Blues en 2018 contre 80 millions d'euros. Ainsi, le club londonien envisagerait un prêt pour son gardien de but espagnol de 25 ans selon les informations de The Sun. Un retour en Liga pourrait être une option pour l'ex-portier de l'Athletic Bilbao. Au début de l'été, le FC Séville et Valence avaient tenté une approche.