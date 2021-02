Faux départ pour Duje Caleta-Car. Le défenseur olympien a failli prendre la direction de Liverpool, ce dimanche selon RMC, pour renforcer le champion d’Angleterre, victime d’une hécatombe dans son arrière-garde. Le central de 24 ans a été acheté 19 millions d’euros en 2018 à Salzbourg par l’OM, et sa valeur marchande est estimée, deux ans et demi plus tard, à 23 millions par le site Transfermarkt. Le club marseillais y voyait donc l’opportunité d’effectuer une plus-value - certes minime -, mais s’est finalement rétracté.