Dybala temporise sur sa prolongation

Si tout est annoncé comme bouclé entre la Juventus Turin et Paulo Dybala pour une prolongation de contrat, l'international argentin a temporisé dimanche après la victoire face au Genoa (2-0). "Cela peut attendre. Le club a d'autres choses à régler et c'est plus important", a-t-il confié au micro de DAZN, en référence probablement à l'enquête dont fait actuellement objet la Juve.

Notre avis : Pour Dybala, ce n'est probablement qu'une question de temps. Il ne devrait pas être remis en cause.

Dembélé, dernière tentative du Barça

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé va-t-il prolonger avec le Barça ? Malgré l'optimisme des semaines précédentes, le club blaugrana commencerait à s'inquiéter du possible dénouement de ce dossier. Selon Sport, une offre à la hausse sera soumise à l'international française cette semaine. "Mais ce sera la dernière", prévient toutefois le quotidien catalan.

Notre avis : L'entourage du joueur tente probablement de temporiser, notamment pour voir si d'autres offres venaient à arriver sur la table. Pas certain que le Barça ne patiente trop longtemps.

Salah veut rester à Liverpool

Interrogé par la télévision egyptienne, Mohamed Salah a assuré qu'il se sentait heureux à Liverpool : "J’ai dit plusieurs fois que si la décision dépend de moi, je souhaite rester à Liverpool. Mais cette décision est entre les mains de la direction, et ils doivent résoudre ce problème. C’est à eux de décider." La balle est donc dans le camp des Reds.

Notre avis : On voit mal comme Liverpool pourrait se priver de Salah. L'histoire doit (et va) probablement continuer.

Zlatan évoque son avenir...

Présent sur le plateau de l'émission "Che Tempo Che Fa" dimanche, Zlatan Ibrahimovic a été interrogé sur son futur proche avec l'AC Milan. "Je mets la pression sur l'AC Milan, j'espère y continuer pour le reste de ma vie, a-t-il confié. Je veux gagner un autre scudetto. Je veux jouer le plus possible, pour ne pas avoir le regret de ne plus pouvoir continuer." Le contrat du quadragénaire expire en fin de saison.

Notre avis : Tant qu'il sera décisif, Zlatan ne raccrochera certainement pas les crampons. Et puisque c'est toujours le cas...

... et Milan cherche un défenseur

Après la grave blessure de Simon Kjaer, qui sera absent pour environ six mois, l'AC Milan s'est mis en quête d'un défenseur pour le mercato hivernal. Ce lundi, La Gazzetta dello Sport évoque deux noms en priorité : Luiz Felipe (Lazio) et Nikola Milenkovic (Fiorentina). Une éventuelle qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mardi, face à Liverpool, pourrait aider à augmenter le montant de l'enveloppe prévue pour cette recrue.

Notre avis : En attendant Kjaer, Milan peut commencer à prospecter pour un défenseur d'avenir qui pourra s'installer dans un futur plus ou moins proche aux côtés de Fikayo Tomori.

Nikola Milenkovic, Fiorentina 2020-2021 (Getty Images) Crédit: Getty Images

