Bientôt la fin de l'aventure d'Eriksen à l'Inter ?

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan et Christian Eriksen pourraient prochainement mettre un terme à leur collaboration par "consentement mutuel". Victime d'un malaise cardiaque lors de Danemark-Finlande (0-1) à l'Euro l'été dernier, le milieu de terrain danois de 29 ans porte désormais un pacemaker, ce qui est incompatible avec les réglements de la Serie A. Il y a plusieurs semaines, Le Corriere dello Sport évoquait un intérêt de l'Ajax Amsterdam pour son ancien joueur.

Notre avis : Si Christian Eriksen se sent prêt à reprendre le football professionnel, alors il pourrait encore rendre des services que ce soit à l'Ajax ou pour un club danois, s'il décidait à terminer sa carrière en Superliga (il s'entraîne actuellement avec Odense).

La Fiorentina fait le forcing pour Vlahovic

Interrogé mercredi par La Repubblica, Joe Barone, le président de la Fiorentina, a mis la pression à Dusan Vlahovic, dont le contrat se termine en 2023 et qui réalise un début de saison canon (15 buts en Serie A). "Nous lui avons offert plusieurs fois le contrat le plus important de l'histoire du club, a-t-il déclaré. Lui et son agent nous ont fait comprendre qu'il ne voulait pas prolonger. Notre offre est toujours d'actualité."

Notre avis : Des très gros clubs européens suivent le joueur de près. Ce sera donc très compliqué pour la Viola de le conserver.

... et confirme la piste Ikoné

Dans cette même interview, le dirigeant de la Fiorentina a confirmé l'intérêt pour Jonathan Ikoné. "Oui, nous voulons le recruter. Nous travaillons sur ce dossier. Nous aimerions vraiment l'avoir dans notre équipe car son style de jeu correspond au notre", a-t-il déclaré.

Notre avis : Une offre de quelque 15 millions d'euros serait sur la table. Le LOSC pourrait l'accepter mais perdrait un élément phare de son effectif en vue des huitièmes de finale de C1 face à Chelsea.

Qui sont les gagnants et les perdants du deuxième tirage ?

Aubameyang envisagerait un départ d'Arsenal

The Telegraph, l'ancien Stéphanois envisagerait un départ des Gunners, alors que The Daily Mail indique que le Barça serait prêt à s'engouffrer dans la brèche cet hiver. Pierre-Emerick Aubameyang a perdu le brassard de capitaine d'Arsenal après l'infraction disciplinaire qui lui avait déjà valu une mise à l'écart du groupe pour le match face à Southampton (3-0) samedi dernier. Selon, l'ancien Stéphanois envisagerait un départ des Gunners, alors queindique que le Barça serait prêt à s'engouffrer dans la brèche cet hiver.

Notre avis : Alors que le joueur est sous contrat jusqu'en 2023, les Gunners pourraient envisager un départ dans les prochains mois.

Fluminense négocie pour Nani

Selon les informations de Fabrizio Romano, le journaliste du Guardian spécialisé sur le mercato, Nani, qui sera en fin de contrat avec Orlando le 31 décembre, serait suivi par Fluminense (Brésil). Les discussions seraient toujours en cours entre les deux parties pour une éventuelle arrivée de l'ailier international portugais de 35 ans.

Notre avis : Après la Liga NOS, la Premier League, la Liga, la Süper Ligue turque, la Série A et la MLS, Nani pourrait être tenté par la découverte du championnat brésilien.

Newcastle cible Trippier et Botman

Actuellement dix-neuvième de Premier League, Newcastle United va se renforcer lors du mercato hivernal. Alors que les Magpies vont bénéficier d'une enveloppe XXL à la suite de leur rachat par un fonds saoudien en octobre dernier, Kieran Trippier serait suivi de près selon les informations du Telegraph. Le défenseur lillois Sven Botman figurerait également dans les petits papiers du club du nord de l'Angleterre.

Notre avis : L'été dernier, l'Atletico Madrid avait refusé une offre de l'ordre de 14 millions d'euros de Manchester United pour l'international anglais. Cet hiver, Newcastle pourrait sérieusement faire monter le prix du joueur madrilène.

