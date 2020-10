Après huit saisons passées au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a tourné la page cet été en tentant le challenge en Premier League. Interrogé par le média brésilien Estadio Interativo, le défenseur central de 36 ans est revenu sur son départ du PSG. Sans aucun regret visiblement. “J’étais à Paris depuis huit ans. Vous finissez par tomber dans une routine. Pour moi, ça aurait été difficile de repartir un an avec toute cette pression de devoir gagner la Ligue des Champions. J’ai décidé de changer d’air et je me sens un peu plus tranquille ici. (...) Normalement, les joueurs de 36 ans partent de Premier League pour jouer dans des championnats plus faciles. Moi je fais l’inverse, mais j’ai confiance. Je remercie Chelsea et Frank Lampard de m’avoir offert cette opportunité.”