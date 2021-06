Georginio Wijnaldum est revenu sur son transfert à Paris, deux jours après sa signature pour le club français. Et le Néerlandais ne s'en cache pas : "le PSG a été un peu meilleur". "Un peu plus rapide pour prendre la décision", a développé le désormais ex-joueur de Liverpool, libre après cinq ans chez les "Reds" et très courtisé.

"Barcelone était vraiment intéressé", a poursuivi le joueur, qui s'exprimait à Amsterdam à la veille de l'entrée des "Oranjes" dans l'Euro, contre l'Ukraine. "Ça a été mouvementé, il y avait beaucoup de choses qui se passaient alors je devais prendre une décision. J'ai dû faire un choix difficile, ce sont deux très grands clubs et vous voudriez jouer pour les deux", a-t-il ajouté.

Georginio Wijnaldum Crédit: Getty Images

Un soulagement

Wijnaldum a également évoqué "un soulagement". "Je suis vraiment content que tout ait été réglé avant le début du tournoi, pendant la compétition vous devez être focalisé sur le jeu et rien d'autre" assure l'ancien joueur du PSV Eindhoven. Le Paris SG a ouvert jeudi son mercato par un coup d'éclat en recrutant le milieu néerlandais (75 sélections). Le natif de Rotterdam, âgé de 30 ans, a signé jusqu'en 2024.

Wijnaldum, un indispensable du système de Jürgen Klopp à Liverpool, arrivait en fin de contrat avec les Reds, de quoi attirer des prétendants qui n'avaient pas à verser d'indemnités à son ancien club. Selon plusieurs médias, le PSG a emporté l'enchère en proposant une meilleure offre salariale que le Barça.

