Busquets et Alba baissent leur salaire

Dans un communiqué, le FC Barcelone a confirmé que "Sergio Busquets et Jordi Alba ont aidé le Club pour inscrire des coéquipiers en baissant leur salaire". "Les réductions de salaires de Sergio Busquets et Jordi Alba, deux des quatre capitaines du FC Barcelone, ont été signées mardi après-midi. Elles permettent au Club d'inscrire Sergio 'Kun' Agüero à la Ligue de Football Professionnel et de respecter le fair-play financier. Sergio Busquets et Jordi Alba ont baissé leur salaire pour cette saison et différer le paiement du reste de leurs années de contrat. Ces adéquations s'ajoutent à celle de Gerard Piqué, qui avait permis de pouvoir inscrire Memphis Depay, Eric Garcia et Rey Manaj à la Liga. Ainsi, le FC Barcelone a pu inscrire tous ses joueurs à la LFP", est-il également précisé.

Notre avis : Comme Gerard Piqué, deux autres sénateurs du Barça décident de venir à l'encontre de leur club. Un beau geste.

Transferts Les 15 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 21:02

180 millions balayés d’un revers de main : "On comprend pourquoi Mbappé ne veut pas prolonger"

James de United à Leeds

Daniel James quitte Manchester United pour rejoindre Leeds. L'ailier gallois arrive dans le club de Marcelo Bielsa contre une somme estimée à 28 millions d'euros.

Notre avis : Un joli coup pour Leeds. James a tout pour réussir.

Nuno Mendes, la surprise du PSG : "C'est le futur latéral gauche titulaire du Portugal"

Willian est de retour au Brésil...

Les Corinthians ont officialisé dans la nuit de lundi à mardi le retour de Willian. L’ailier brésilien de 33 ans est de retour dans son club formateur. Il avait résilié son contrat avec Arsenal et avait, un temps, été suivi par l’Olympique Lyonnais. L’international brésilien quitte donc la Premier League après 7 saisons.

Notre avis : Il aurait pu encore rendre de fiers services à des clubs en Europe, à commencer à l’Olympique Lyonnais.

... et Bellerin rejoint le Real Betis

Hector Bellerin quitte temporairement Arsenal. Mardi, le Real Betis a officialisé la venue du latéral droit dans le cadre d'un prêt d'une saison.

Notre avis : A 26 ans, Bellerin va tenter de s'imposer en Liga. Il avait probablement besoin d'un nouveau challenge.

Vlasic, cinq ans à West Ham

Les Hammers ont annoncé ce mardi la signature de l’attaquant international croate Nikola Vlasic. Le joueur de 23 ans arrive en Premier League en provenance du CSKA Moscou. Il a signé un contrat de cinq ans avec West Ham. Après une expérience d’une saison à Everton, Vlasic retrouve ainsi le championnat anglais.

Notre avis : une bonne recrue pour West Ham et une occasion pour Vlasic de se relancer en Premier League.

Tomyasu à Arsenal

Takehiro Tomiyasu quitte officiellement Bologne pour rejoindre Arsenal. Le défenseur japonais a coûté 20 millions d'euros + 3 de bonus aux Gunners.

Notre avis : Tomiyasu a montré de très belles choses en Serie A. Belle recrue pour Arsenal.

Moriba quitte le Barça

Peu avant la fin du mercato, le FC Barcelone a officialisé le départ de Ilaix Moriba au RB Leipzig. Montant du transfert : 16 millions d'euros + 6 de bonus + 10% sur une future revente.

Notre avis : Le Barça renfloue une partie des caisses avec cette vente. Nécessaire pour la santé du club catalan.

Osdonne Edouard rejoint Palace

Nouvelle aventure pour Odsonne Edouard. L'attaquant français quitte le Celtic Glasgow pour rejoindre Patrick Vieira et Crystal Palace, qui aurait débourser aux alentours de 18 millions d'euros selon les dernières infos de la presse britannique.

Notre avis : Un sacré coup pour Palace et Patrick Vieira. Odsonne Edouard sera très attendu en Premier League.

Caputo file à la Samp

L'attaquant italien Francesco Caputo, révélé sur le tard en Serie A et devenu international avec les Azzurri la saison dernière à l'âge de 33 ans, quitte Sassuolo pour la Sampdoria Gênes, a annoncé mardi le club neroverde. Caputo est "prêté pour un an avec obligation d'achat à la Sampdoria", a indiqué Sassuolo sur son site, quelques instants après la clôture du mercato, fixée à 20h en Italie.

Notre avis : Caputo, le coup last minute de la Samp. Et avec Quagliarella, "Ciccio" pourrait faire des ravages !

Maolida à la relance au Hertha Berlin

L’OGC Nice a annoncé avoir vendu l’attaquant Myziane Maolida au Hertha Berlin. Le Franco-Comorien, ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, a signé un contrat de 4 ans en Allemagne. A Nice depuis 2018, l’attaquant de 22 ans ne s’est jamais vraiment imposé chez les Aiglons et aura l’occasion de relancer une carrière qui s’annonçait prometteuse lors de ces débuts chez les professionnels.

Notre avis : arrivé à Nice avec l'étiquette de grand espoir, il n'aura jamais vraiment confirmé les attentes placées en lui.

Onze effrayant vs équipe presque banale : pour une fois, la L1 sort grandie du mercato

Strasbourg confirme pour Guilbert

Lors de ce dernier jour de mercato, Strasbourg a officialisé le nouveau prêt de Frédéric Guilbert pour cette saison. "Après avoir rejoint, en prêt, le Racing, fin janvier 2021, Frédéric Guilbert, le latéral droit d’Aston Villa, est de retour. Mais cette fois, il n’aura manqué que les quatre premières journées de Championnat. Le Racing Club de Strasbourg Alsace et le club anglais de Premier League, Aston Villa, se sont en effet mis d’accord pour une seconde pige en Alsace de l’ancien joueur de Bordeaux et Caen", écrit le RCSA.

Notre avis : Une très bonne nouvelle pour le RCSA !

Messias à l'AC Milan...

Attendu, le transfert de Messias Junior a été officialisé ce mardi soir par l'AC Milan. L'attaquant de 30 ans arrive en provenance de Crotone. Les médias italiens parlent d'un prêt de 3 millions d'euros avec option d'achat fixée à 6-7 millions.

Notre avis : Quelle histoire et quel parcours pour Messias, qui jouait chez les amateurs il y a encore peu. L'occasion d'une vie.

... qui officialise Adli

Peu après, Milan a également annoncé l'arrivée de Yacine Adli, qui va toutefois rester aux Girondins de Bordeaux dans le cadre d'un prêt. L'ancien joueur du PSG a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2026. Le club lombard va verser aux alentours de 10 millions d'euros dans les caisses du FCGB.

Notre avis : Milan courtisait Adli depuis le tout début du mercato. Le choix de le laisser à Bordeaux ? Lui accorder du temps de jeu pour le récupérer dans un an.

Keita Baldé, de Monaco à Cagliari

C'est fait pour Keita Baldé à Cagliari. L'international sénégalais quitte donc l'AS Monaco, qui a accepté de le libérer gratuitement mais conserve un pourcentage sur une future revente.

Notre avis : Monaco souhaitait se séparer de Keita Baldé et se libère d'un gros salaire.

Anguissa au Napoli

André-Frank Zambo Anguissa rejoint le Napoli. Passé notamment par l'OM, le milieu de terrain signe dans le club italien pour un prêt payant de 600 000 euros, avec une option d'achat de 15 millions d'euros.

Notre avis : Le Napoli renforce son milieu de terrain avec une opération intéressante.

Millwall-Fulham, Sky Bet Championship 2021-2022: André Zambo Anguissa (Fulham) (Getty Images) Crédit: Getty Images

Kalimuendo de retour à Lens

C'est officiel : Arnaud Kalimuendo est prêté au RC Lens jusqu’au 30 juin 2022. Le PSG a officialisé l'information aux alentours de 16h. "Ce prêt n’est pas assorti d’une option d’achat. Le Club souhaite à Arnaud de réaliser une très belle saison avec Lens", a précisé le club de la capitale dans son communiqué.

Notre avis : Un bon choix pour Kalimuendo, qui va avoir du temps de jeu dans un club qu'il connaît bien. Et le PSG garde la main sur un joueur très intéressant.

Dossevi à Amiens

Libre de tout contrat, Matthieu Dossevi (33 ans) rejoint Amiens pour une saison. Une année supplémentaire figure également dans cet accord.

Notre avis : Amiens s'adjuge un renfort d'expérience.

Monaco prête (encore) Musaba

Anthony Musaba (20 ans) quitte l'AS Monaco. Arrivé l'été dernier, avant d'être prêté au Cercle Bruges, l'international néerlandais rejoint Heerenveen aux Pays-Bas. Il s'agit d'un prêt sans option d'achat.

Notre avis : Musaba va poursuivre sur sa lancée. Avec Heerenveen, il aura un temps de jeu qu'il n'aurait probablement pas eu à l'ASM.

Ndoye quitte Nice pour Bâle

L'attaquant international Espoirs suisse de l'OGC Nice Dan Ndoye s'est engagé au FC Bâle pour la saison dans le cadre d'un prêt avec obligation d'achat après cinq matches. Dan Ndoye, 20 ans, a paraphé son contrat avant de rejoindre la sélection suisse A, avec laquelle il n'a encore jamais joué mais avec laquelle il avait déjà effectué la préparation à l'Euro. Il avait été recruté à Lausanne-Sport par Nice en janvier 2020 et a participé depuis à 37 rencontres toutes compétitions confondues (trois buts, deux passes décisives). Avec l'arrivée à l'OGC Nice du Montpelliérain Andy Delort, la concurrence s'est renforcée dans le secteur offensif niçois et l'entraîneur Christophe Galtier avait annoncé dès samedi le départ de Ndoye.

Notre avis : Ndoye n'avait plus vraiment d'avenir du côté de Nice. Il va pouvoir se (re)lancer à Bâle.

(Avec AFP)

Vada change de club

Passé notamment par Bordeaux, Valentin Vada change de club. Le milieu argentin de 25 ans va rejoindre Saragosse après avoir joué pour Almeria et Tenerife.

Notre avis : Vada change une nouvelle fois du club, et toujours en Espagne. Une carrière décidément tourmentée.

Agoumé rejoint Brest

C'était attendu et c'est désormais officiel : Lucien Agoumé rejoint Brest en prêt. Peu avant, l'Inter Milan a prolongé le contrat de son joueur jusqu'en 2025.

Notre avis : Un joli coup pour Brest, qui s'offre un joueur qui peit faire la différence.

Manaj quitte le Barça...

Les départs ont décidément été nombreux du côté du Barça en ce dernier jour du mercato. Dans un communiqué, le club catalan a confirmé le prêt de Rey Manaj à La Spezia pour 300.000 euros. Une option d'achat de 2,7 millions d'euros figure dans le deal.

Notre avis : Le Barça était en opération dégraissage ce mardi. Rey Manaj va pouvoir s'émanciper du côté de La Spezia.

et Emerson Royal aussi

C'est l'un des derniers gros coups de ce cette dernière journée de mercato. Le Barça et Tottenham ont officialisé le transfert d'Emerson Royal, qui débarque du côté des Spurs pour 25 millions d'euros.

Notre avis : Une vente qui va permettre au Barça de réaliser une belle plus-value, en plus de pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues.

Geubbels à Nantes

C'était prévu et c'est maintenant officiel : le FC Nantes et l’AS Monaco ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Willem Geubbels (20 ans), pour la saison 2021-2022. "Pour cette nouvelle saison, le jeune joueur de 20 ans apportera toutes ses qualités à l’effectif jaune et vert sur le front de l’attaque. Déterminé à retrouver du temps de jeu, le nouvel attaquant du FC Nantes est prêt à relever le défi nantais !", rapporte le communiqué du FC Nantes.

Notre avis : Geubbels va tenter de se relancer avec les Canaris.

Troyes recrute deux joueurs de City

Nouvelles recrues pour Troyes : tout d'abord, Patrick Roberts débarque en provenance de Manchester City. "Le milieu offensif de 24 ans est prêté au club troyen jusqu'en juin 2022. (...) Le 19 juillet 2015, le milieu anglais s'engage avec Manchester City. Dans la foulée, il est prêté au Celtic FC. En deux saisons, il totalise 78 matches (18 buts, 26 passes décisives) et remporte 2 fois le championnat écossais ainsi que 2 coupes nationales. À l'issue de son passage réussi en Écosse, Patrick Roberts est prêté à Gérone (Espagne) le temps d'une saison (21 matches). De retour en Angleterre, il évolue à Norwich, Middlesbrough et enfin Derby County. Au total, Patrick Roberts a disputé 180 matches toutes compétitions confondues (26 buts, 38 passes décisives) !", a précisé l'ESTAC.

"L'ESTAC est heureuse d'annoncer l'arrivée de Philippe Sandler, en provenance de Manchester City. Le défenseur central de 24 ans est prêté au club troyen jusqu'en juin 2022. Le natif d'Amsterdam a été formé à l'Académie de l'Ajax d'Amsterdam. Philippe Sandler signe son premier contrat professionnel avec le PEC Zwolle le 13 juin 2016. Il dispute au total 33 matches en Eredivisie et inscrit un but. En janvier 2018, le défenseur central s'engage pour quatre ans avec Manchester City. Il dispute 11 matches avec les U23 et fait deux apparitions en équipe professionnelle. En sélection nationale, le natif d'Amsterdam a participé à 4 rencontres avec l'équipe U20 des Pays-Bas", a également annoncé Troyes.

Notre avis : Troyes profite de sa relation privilégiée avec City.

Germain rejoint Montpellier

Valère Germain à Montpellier, c'est fait et officiel. Le MHSC a confirmé la nouvelle dans une vidéo publiée sur Twitter. L'ancien attaquant de l'OM retrouve donc un club en Ligue 1. Montpellier a également confirmé le départ de Petar Skuletić et Thibaut Vargas, qui rejoint Châteauroux.

Notre avis : En perdant Delort et probablement Laborde, Montpellier a perdu beaucoup dans son pouvoir offensif. Germain va avoir du pain sur planche.

Tottenham et Aurier se séparent

La séparation est confirmée : Tottenham et Serge Aurier se séparent officiellement. Un accord a été trouvé pour une rupture de contrat, comme annoncé dans un communiqué dans la soirée de mardi.

Notre avis : Une surprise, quand même. Aurier est désormais libre de s'engager où il le souhaite.

L'ASSE annonce la venue d'un attaquant

Peu après le gong final, l'ASSE a officialisé la venue de l'attaquant uruguayen Juan Ignacio Ramirez (24 ans) en provenance du Liverpool Montevideo. Il s'agit d'un prêt.

Notre avis : Les Verts obtiennent un renfort offensif juste avant la fin du mercato. De quoi satisfaire Claude Puel ?

Lille annonce l'arrivée de Gudmundsson

Lille a officialisé l'arrivée de Gabriel Gudmundsson. A 22 ans, le défenseur suédois arrive du FC Groningue aux Pays-Bas. Athlétique et offensif, le latéral gauche, capable de faire de vraies différences dans le domaine offensif, a signé un contrat de cinq ans avec les champions de France. Le montant du transfert serait de 6 millions d'euros.

Notre avis : Le LOSC tente la bonne pioche. On est curieux de voir Gudmundsson à l'oeuvre.

Laborde à Rennes, comme prévu

Gaëtan Laborde rejoint le Stade Rennais. Le transfert a également été officialisé par Montpellier. Selon L'Equipe, le montant est de 15 millions plus bonus. Le joueur a signé un contrat de quatre ans. Romain Del Castillo, lui, rejoint Brest.

Notre avis : Une belle recrue pour Rennes, une grosse perte pour Montpellier.

Bordeaux officialise une dernière recrue

Dans un communiqué officiel, Bordeaux a confirmé la venue de l'international néerlandais Javairô Dilrosun. "Le FC Girondins de Bordeaux est fier de vous annoncer l’arrivée de Javairô Dilrosun. Il arrive en provenance du Herta Berlin (Allemagne) sous forme de prêt pour la saison avec une option d’achat", a annoncé le FCGB.

Notre avis : Bordeaux se fait prêter Dilrosun, qui pourrait être une bonne recrue pour cette saison.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 29/08/2021 À 17:16