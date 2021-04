Dortmund veut garder Haaland

Interrogé par la chaîne de télévision allemande ARD, Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a fait le point sur l'avenir d'Erling Haaland. "Je suis heureux de m'en tenir à la base contractuelle et à la manière dont les discussions directes se sont déroulées la semaine dernière. Nous avons le projet très clair d'aborder la nouvelle saison avec Haaland", a-t-il expliqué, assurant donc vouloir conserver son joueur l'été prochain malgré l'intérêt de plusieurs clubs, dont notamment le Real Madrid et le FC Barcelone.

Notre avis : Si le BvB ne va pas en C1 la saison prochaine, garder Haaland deviendrait terriblement difficile. Et pour rappel, il possède une clause libératoire de 75 millions d'euros valable en 2022.

Camavinga ne restera pas à Rennes

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le Stade Rennais, Eduardo Camavinga ne devrait pas prolonger avec le Stade Rennais. Selon The Athletic, le milieu de terrain a en effet pris sa décision, ce qui laisse donc la porte ouverte à un départ. Soit l'été prochain avec une indemnité de transfert, soit gratuitement d'ici un an. Pas vraiment souhaitable pour Rennes. L'avenir de l'international français pourrait ainsi s'inscrire du côté de Madrid, où le Real semble notamment intéressé.

Notre avis : Camavinga a visiblement décidé de quitter Rennes. Reste simplement à savoir quand...

Alvaro devrait prolonger avec l'OM...

L'histoire entre Alvaro Gonzalez et l'OM va très probablement continuer. Sous contrat jusqu'en 2023, le défenseur marseillais est actuellement en pourparlers avec ses dirigeants pour une prolongation d'une saison ou deux selon L'Equipe. "Je veux rester ici beaucoup de temps. Je crois que je suis content et tranquille. Je me sens bien ici. On va bientôt avoir des nouvelles pour mon futur parce que je veux rester ici", avait récemment confié l'intéressé.

Notre avis : Alvaro a toujours clamé son amour pour l'OM. Et en retour, le club olympien semble satisfait de son rendement. Une prolongation semble donc envisageable.

... et Longoria définit ses critères de recrutement

Dans un entretien accordé à El Pais, Pablo Longoria, le président de l'OM, est revenu sur ses critères de recrutement. "Quand je vais chercher un joueur, spécialement s'il est sud-américain, je lui dis : "tu viens jouer pour le Boca Juniors d'Europe". À Marseille, l'effort n'est pas négociable. Il y a trois villes très semblables dans le monde : Naples d'un côté, Buenos Aires et Montevideo de l'autre. Naples pas tellement, parce que Marseille est un port d'entrée pour l'immigration, c'est une ville travailleuse et un mix de cultures différentes. Pour cela, la comparaison avec Boca est très bonne."

Notre avis : Pablo Longoria l'a prouvé, il a les idées claires sur les renforts nécessaires pour l'OM. Et les arguments qui vont avec pour se les adjuger.

Henrichs signe à Leipzig jusqu'en 2025

Benjamin Henrichs, prêté à Leipzig cette saison par l'AS Monaco, va rester chez le demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions où il a signé un contrat jusqu'en 2025 ce lundi. Leipzig a activé l'option d'achat et la transaction est estimée à quelque 15 millions d'euros d'après les médias allemands (ndlr : Monaco l'avait acheté 20 millions d'euros à Leverkusen en août 2018). Blessé à un genou de novembre à février, le défenseur international allemand a joué 10 matches de Bundesliga depuis le début de la saison.

Notre avis : Il s'agit d'une bonne affaire pour l'ASM compte tenu du contexte économique et du fait que le joueur ne faisait plus partie de ses plans.

Ilicic garde le suspense pour son avenir

Josip Ilicic pourrait-il suivre la même trajectoire que le Papu Gomez ? Parti en janvier dernier au FC Séville, ce dernier avait quitté l'Atalanta Bergame après un conflit avec son entraîneur Gian Piero Gasperini. Lui aussi en froid avec ce dernier, Ilicic est annoncé partant lors du prochain mercato par la presse italienne. L'AC Milan serait notamment sur ses traces. "Mon avenir ? On verra, je ne sais pas, a confié l'intéressé dimanche soir après la victoire face à la Fiorentina (2-3). Je veux bien finir la saison puis nous verrons ensuite".

Notre avis : La presse italienne a l'air certaine du départ d'Ilicic. Et on ne serait pas surpris s'il se confirmait d'ici quelques mois. Sky Italia a récemment confirmé la piste Milan.

