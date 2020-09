Interrogé par Téléfoot sur son avenir au Bayern Munich, Lucas Hernandez a certifié qu'il n'avait pas reçu d'offre du Paris Saint-Germain : "Ce sont des rumeurs, cela parle d’un côté et de l’autre mais je n’ai rien reçu. Ni mon agent, ni mes proches."

Gareth Bale est devenu indésirable au Real Madrid mais la Casa Blanca peine à trouver un club qui accepterait d'acheter le Gallois, mais surtout de payer son salaire (environ 15 millions d'euros par an). Selon Mundo Deportivo , le club espagnol espère recevoir une offre de Manchester United et serait prêt à ne demander "que" 20 millions d'euros.

Selon Calciomercato, l'Inter serait tout proche de boucler l'arrivée d'Arturo Vidal. Sa visite médicale serait même déjà prévue pour lundi. Il devrait signer un contrat de deux ans et toucherait environ six millions d'euros par an.