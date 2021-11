Ibrahimovic veut continuer

Malgré ses quarante ans, Zlatan Ibrahimovic, toujours aussi décisif avec l'AC Milan, ne se voit pas prendre sa retraite de manière imminente. "Je continuerai à faire mon métier aussi longtemps que je le pourrai. Je ne veux pas avoir ce regret d'arrêter et puis, dans quelques années, m'asseoir et me dire et: " J'aurais pu continuer parce que je me sentais bien. " Il vaut mieux en avoir fini et dire : "Je ne peux plus le faire. Mais je peux toujours le faire et je le fais".

Ad

Notre avis : On l'a bien compris, Zlatan est bien parti pour poursuivre sa carrière. Tant qu'il s'estimera au top, il ne s'arrêtera certainement pas.

Transferts Les 4 infos mercato qui vous ont échappé lundi IL Y A UN JOUR

L'OM et Kamara vers une séparation ?

En fin de contrat avec l'Olympique de Marseille, Boubacar Kamara ne devrait pas prolonger son bail. D'après le site MilanNews, le milieu de terrain pousserait même pour un transfert à l'AC Milan auprès de ses agents. "Il a décidé qu'il ne signerait pas un nouveau contrat avec son club actuel", écrit le très sérieux journaliste transalpin Antonio Vitiello.

Notre avis : En vue du départ de Franck Kessié en fin de saison, Milan pourrait sérieusement envisager le transfert de Kamara. Son nom est dans tout cas dans la liste des cibles.

Quelles sanctions après OL-OM ? "Cette fois, la Ligue n'a pas le droit de se tromper"

Ikoné se rapproche de la Fiorentina

Après Sky Italia lundi, La Nazione confirme ce mardi que Jonathan Ikoné se rapproche très sérieusement de la Fiorentina. Selon le quotidien toscan, le joueur du LOSC est bien la première alternative à Domenico Berardi, pisté par la Viola... mais pour l'instant bloqué par Sassuolo, qui réclame au moins 35 millions d'euros pour se séparer de son international italien.

Notre avis : Ikoné pourrait bien disputer sa dernière saison au LOSC. La Fiorentina de Vincenzo Italiano serait un joli rebond, notamment au vu du jeu qu'elle pratique cette saison.

Jonathan Ikoné lors du match opposant Lille à Wolfsburg en Ligue des champions, le 14 septembre 2021 Crédit: Getty Images

Le Barça veut prolonger Dembélé, mais...

Selon les informations de Mundo Deportivo, le FC Barcelone espère toujours prolonger Ousmane Dembélé, dont le contrat expire en juin 2022. Mais problème, le club catalan n'aurait pas une confiance absolue en l'agent de l'international français, qui pousserait lui pour un départ en fin de saison. Autant dire que ce dossier est plus ouvert que jamais du côté de la Catalogne.

Notre avis : Tout comme certains joueurs majeurs (Mbappé, Kessié, Brozovic etc), Dembélé est lui aussi en fin de contrat. Et pour son entourage, un départ "libre" aurait des avantages, notamment au niveau des primes à la signature.

Ousmane Dembélé (FC Barcelone) Crédit: Getty Images

Messi parle de la situation de Mbappé

Marca ce mardi, Lionel Messi est revenu sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. "Lui seul sait ce qu’il a dans la tête et ce qu’il fera la saison prochaine. C’est un joueur très important pour les objectifs du club. La vérité est que je ne sais pas ce qu’il va se passer", a-t-il expliqué au quotidien madrilène. Les autres extraits de cette interview sont à retrouver Dans un entretien donné au journal espagnolce mardi, Lionel Messi est revenu sur l'avenir de Kylian Mbappé, qui n'a toujours pas prolongé son contrat. "", a-t-il expliqué au quotidien madrilène. Les autres extraits de cette interview sont à retrouver ici

Notre avis : Personne ne sait probablement ce qu'il va se passer pour Kylian Mbappé, même si la tendance d'un départ reste forte.

Anomalie réparée, quadruplé, collectif : Kylian Mbappé a-t-il réussi son meilleur match en Bleu ?

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 07:22