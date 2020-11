Dominik Szoboszlai, la petite merveille hongroise qui a séduit le PSG et l'Italie

Exceptionnel depuis son retour à l’AC Milan (17 buts et 6 passes décisives en 23 matches de Serie A), Zlatan Ibrahimovic pourrait prolonger son contrat avec les rossoneri selon les informations de Calciomercato . A 39 ans, le géant suédois serait prêt à rempiler pour une saison avec le club lombard.

Un autre Madrilène avec le Mister ? C’est une option qui pourrait faire sens lors du prochain mercato. Il y a quelques jours, le Daily Mirror annonçait que Isco verrait d’un bon oeil des retrouvailles avec Carlo Ancelotti. Interrogé ce weekend sur le sujet, l’entraîneur d’Everton n’a pas caché son intérêt pour le joueur. “Isco est un joueur et une personne fantastique”. Avant de temporiser. “Je ne suis pas concentré dessus. Je suis focalisé sur la semaine importante qui nous attend.” L’international espagnol n’est pas indiscutable chez les Merengue et pourrait faire l’objet d’un prêt cet hiver. La Juventus et Arsenal sont également intéressés par l’ancien joueur de Malaga.