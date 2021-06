Pour Kane, City pourrait encore attendre un an

Alors que Manchester City avait a priori soumis une offre de plus de 100 millions d'euros à Tottenham pour Harry Kane, ESPN explique que les Skyblues pourraient se montrer plus patients devant le refus catégorique de Daniel Lévy. La priorité des Spurs reste de trouver un entraîneur au plus vite, et alors qu'il reste encore trois ans de contrat au buteur anglais, les Citizens pourraient revenir à la charge la saison prochaine.

Notre avis : Est-ce que Kane peut se satisfaire d'encore une saison sans Ligue des champions ? Son futur risque d'en dépendre.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 17:02

Kane, Pavard et Fernandes... Le onze des flops de la phase de groupes

L'OM fonce sur Gameiro

Cette fois, l'OM semble très proche de recruter Kevin Gameiro. D'après les informations de La Provence, l'attaquant, libre de tout contrat après trois saisons passées à Valence, devrait bien débarquer sur la Canebière dans les prochains jours. Les deux parties seraient en négociations avancées. Pour le quotidien, qui parle d'un contrat de deux ans, son arrivée est quasiment "acquise". L'OM ne retiendra pas Dario Benedetto.

Notre avis : Un attaquant expérimenté, qui connaît la Ligue 1, et à moindre coût. Très joli coup s'il se concrétise.

Dernière tentative de Chelsea pour Hakimi

C'est une dernière tentative que La Gazzetta dello Sport considère comme "desespérée". Selon le quotidien italien, Chelsea, conscient que le PSG est désormais en pole position pour Achraf Hakimi, aurait proposé une dernière offre au club parisien : 55 millions d'euros, plus Marcos Alonso. Probablement trop tard, puisque le club de la capitale devrait rapidement boucler ce transfert pour une somme aux alentours de 70 millions d'euros.

Notre avis : Un transfert qui devrait rapidement se boucler, mais qui n'est toujours pas officialisé...

Le PSG et Tuchel se livrent à une lutte sans merci pour Hakimi

Une offre de dernière minute pour Ramos

Sergio Ramos n'est plus un joueur du Real Madrid, mais il n'est pas encore un joueur ailleurs. Pourtant très proche du Paris Saint-Germain selon plusieurs sources, le défenseur espagnol aurait d'après le journal AS fait l'objet d'une offre de dernière minute de la part de Chelsea. Thomas Tuchel souhaiterait absolument le joueur de 35 ans, afin de l'associer à Antonio Rüdiger en charnière centrale. Mais la mission s'annonce compliquée, car le PSG possède plusieurs longueurs d'avance sur ce dossier.

Notre avis : Décidément, Chelsea veut chiper les joueurs convoités par le PSG...

Coutinho à la relance chez les Gunners ?

Philippe Coutinho n'est plus que l'ombre du joueur qu'il a été. En grande peine au FC Barcelone, le Brésilien ne rentabilise pas les 120 millions déboursés par les Blaugrana pour le recruter à Liverpool en 2018. Et selon le Daily Mirror, l'international auriverde pourrait chercher à se relancer dans un championnat où il a explosé, puisqu'un retour en Premier League semble d'actualité. Arsenal cherche un meneur de jeu créatif depuis le départ d'Ozil et le retour de Martin Odegaard au Real Madrid, et songerait à faire une offre pour Coutinho. Mais la condition physique du joueur de 29 ans, et sa capacité ou non à se remettre de sa blessure au genou pourraient changer la donne.

Notre avis : Coutinho pourrait se relancer en Angleterre. Mais est-ce qu'Arsenal est en mesure d'offrir le contexte stable dont le Brésilien a besoin ?

Mercato Buzz : Le PSG a renforcé son milieu, mais ce n'est sans doute pas encore fini

Le Real Madrid y va pour Isak

Impressionnant avec la Real Sociedad cette saison, et avec la Suède lors de cet Euro, Alexander Isak attire déjà les plus grands. Fort de ses 17 buts en Liga, l'attaquant de 21 ans intéresse notamment le Real Madrid. Marca informe aujourd'hui que ce qui avait démarré comme une rumeur s'épaissit avec les jours, et que le président des Merengue Florentino Pérez aurait d'ores et déjà sondé l'entourage du joueur. L'attaquant possède malgré tout une clause de 70 millions d'euros avec la Sociedad, que le club basque espère pouvoir rapidement augmenter grâce à un nouveau contrat.

Notre avis : Avec aussi Arsenal dans les parages, les prétendants commencent à se faire connaître pour la pépite suédoise. Le temps presse !

Classe, leadership et efficacité : notre équipe-type de la phase de poules

Locatelli se rapproche de la Juve

Selon l'ensemble de la presse italienne, Manuel Locatelli prend la direction de la Juventus Turin. Bien que courtisé par d'autres clubs, l'international italien a donné sa préférence à la Vieille Dame, qui a rencontré Sassuolo dans la journée de mercredi. Un prêt de deux ans avec obligation d'achat serait sur la table selon La Gazzetta dello Sport.

Notre avis : Trajectoire logique pour un fort talent du championnat italien.

L'Inter propose des joueurs pour recruter Alba

L'Inter Milan souhaite recruter le latéral du FC Barcelone Jordi Alba, mais le club catalan n'est pas vendeur. Alors pour rendre l'opération possible, les Nerazzurri sont prêts à inclure un de leurs joueurs dans la transaction. D'après Mundo Deportivo, trois joueurs sont susceptibles de faciliter l'opération : Milan Skriniar, Marcelo Brozovic ou encore Lautaro Martinez, convoité de longue date par les Blaugrana.

Notre avis : Jordi Alba est un leader incontestable sur le terrain et dans le vestiaire. Le FC Barcelone doit faire en sorte de le garder.

Rennes cherche désespérément un défenseur

Alors que la reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, le Stade Rennais est toujours en quête d'un défenseur central depuis le départ de Damien Da Silva pour l'Olympique Lyonnais. Si les pistes William Saliba et David Luiz ont été mentionnées sans davantage d'informations, Bild et Ouest-France rapportent que le défenseur turc Ozan Kabak est dans le viseur du club breton.

Prêté à Liverpool, où il n'a pas convaincu, le joueur de 21 ans est revenu à Schalke 04, qui doit absolument le vendre afin de se donner de l'air financièrement. La tâche s'annonce compliquée pour le Stade Rennais, puisque Newcastle, Leicester et l’OGC Nice sont aussi candidats pour Kabak, qui pourrait partir contre 15 millions d'euros.

Notre avis : Kabak n'a que 21 ans, et le contexte à Liverpool était très complexe. A 15 millions, il reste une belle affaire à saisir sur le marché.

Braithwaite vers un départ du Barça ?

Après les arrivées de Memphis Depay et Sergio Agüero, le FC Barcelone va tenter de se séparer de Martin Braithwaite, recruté à l'époque pour 18 millions d'euros en provenance de Leganes. Selon Sport, le club catalan compte profiter de l'Euro en cours pour vendre son attaquant danois. West Ham, Brighton, Burnley et Norwich City seraient à l'affût dans ce dossier.

Notre avis : Son départ est inévitable. Pas sûr que son Euro jusque-là aide à faire grimper sa cote.

Martin Braithwaite devrait quitter le FC Barcelone lors de ce mercato Crédit: Getty Images

Officiel : Wylan Cyprien revient en Ligue 1

Le FC Nantes a annoncé ce jeudi l'arrivée du milieu de terrain Wylan Cyprien, 26 ans, qui évoluait la saison passée en Italie, à Parme. Le milieu de terrain qui a notamment évolué à Lens et Nice, avait rejoint Parme en octobre 2020. Il est prêté avec option d'achat aux Canaris, fixée aux alentours de 8 millions d'euros d'après des sources italiennes. Avec AFP

Notre avis : Un très joli coup réalisé par le FC Nantes. Cyprien est un joueur rôdé à la Ligue 1, et qui devrait faire un grand bien aux Canaris.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé aujourd’hui 22/06/2021 À 17:54