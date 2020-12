Kean évasif sur son avenir

C’est l’une des grosses satisfactions du début de saison parisien. Buteur à 7 reprises en 12 apparitions sous la tunique rouge et bleue, Moïse Kean (20 ans) s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’attaque du PSG. Prêté par Everton, l’Italien s’est exprimé sur son avenir, en conférence de presse avant le match de C1 contre İstanbul Başakşehir. “Comme je l'ai dit, je suis très concentré sur le fait de jouer pour cette équipe. Je suis concentré sur ça. C'est une très bonne chose pour moi de jouer dans l'un des plus grands clubs au monde. Je suis concentré sur le fait d'apporter de bons résultats à l'équipe. Après le futur, on ne sait jamais…”, a expliqué l’international transalpin.

Notre avis : Si les belles dispositions de Kean se poursuivent, Paris n’aura d’autre choix que de l’engager définitivement. L’ancien Juventino exprime pleinement son potentiel cette saison.

Wijnaldum tend une perche à Liverpool…

Annoncé partant depuis quelques semaines pour le FC Barcelone où Ronald Koeman en a fait l’une de ses priorités, Georginio Wijnaldum n’est pourtant pas pressé de quitter Liverpool… Encore auteur d’un match plein dimanche face à Wolverhampton, l’international néerlandais a lancé un message subliminal à ses dirigeants après la rencontre. “Le club devrait discuter de mon contrat. Il y a eu une connexion dès le premier moment où je suis venu ici. Les supporters me soutiennent beaucoup mais comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas à moi de parler de mon contrat pour l’instant…”

Notre avis : Ca ressemble à un appel du pied, très clairement. La balle est désormais dans le camp des dirigeants anglais.

Milan sur les traces de Davinson Sanchez

C’est un joueur qui a peu à peu perdu de sa superbe, notamment depuis l’arrivée de José Mourinho. Excellent avec l’Ajax Amsterdam, débarqué chez les Spurs en 2017 pour 42 millions d’euros, Davinson Sanchez ne serait plus en odeur de sainteté à Londres. Une situation qui n’a pas échappé à l’AC Milan comme le révèle The Sun ce lundi. Les rossoneri sont en quête d’un renfort supplémentaire en charnière centrale et le profil de l'international colombien (28 sélections) séduit en Lombardie.

Notre avis : Sanchez est encore jeune et a déjà démontré ses qualités. Milan a flairé la belle affaire, mais n’est pas seul sur le dossier.

Un intérêt de Manchester United pour Trippier

A l’instar de nombreux anglais, Kieran Trippier a également choisi de s’exporter il y a quelques mois. Débarqué chez les Colchoneros en 2019, l’international anglais est un indiscutable du onze de Diego Simeone. Très à l’aise en Espagne, le natif de Bury n’est pas oublié outre-Manche. The Telegraph rapporte que Manchester United suivrait de près l’évolution du latéral britannique de 30 ans. Mieux, le quotidien anglais annonce que les Red Devils pourraient passer à l’action lors des prochains mercatos. Ole Gunnar Solskjaer chercherait à apporter de la concurrence à Wan-Bissaka.

Notre avis : Une rumeur à prendre avec beaucoup de pincettes. Et pas certain que ce soit le secteur de jeu où Manchester United a le plus besoin de recruter…

Kieran Trippier of Atletico Madrid Crédit: Getty Images

Harit bientôt réintégré dans le groupe de Schalke ?

Une “recrue” inespérée pour les Knappen ? Mis à l’écart il y a quelques jours par sa direction, Amine Harit pourrait bientôt réintégrer le groupe, comme le révèle Kicker ce lundi. C’est en tout cas le souhait de l’entraîneur Manuel Baum, qui pousserait auprès de ses dirigeants pour annuler la sanction. Néanmoins, le board du club de la Ruhr ne serait pas favorable à cette demande et ne voudrait pas revoir sa position. Encore défaits ce week-end, Schalke s’est encore enfoncé dans la crise ce week-end.

Notre avis : Schalke n’a pas pléthore d’options pour améliorer son collectif. La réintégration de l’ancien Nantais pourrait offrir de nouvelles possibilités au technicien allemand.

Chelsea prêt à lâcher deux défenseurs

Point faible de ces dernières saisons, la défense de Chelsea semble désormais mieux armée, bien aidée par les arrivées de Ben Chilwell, Thiago Silva et Edouard Mendy. Selon les informations de ESPN, deux défenseurs des Blues pourraient prochainement faire leur valise, faute de temps de jeu. Le média annonce que Antonio Rüdiger et Fikayo Tomori ne seraient pas retenus en cas d’offre satisfaisante en janvier prochain.

Notre avis : Lampard a trouvé ses rotations en charnière. Si Rüdiger pourrait quitter le club définitivement, Tomori pourrait lui aller s’aguerrir en prêt.

Lingard vers la Real Sociedad ?

Très peu utilisé par Ole Gunnar Solskjaer cette saison, Jesse Lingard (28 ans) pourrait être prêté par Manchester United cet hiver. Sky Sports explique que les représentants du joueur chercheraient une porte de sortie à l’international anglais. Surprenante deuxième de Liga, la Real Sociedad serait très intéressée par les services du milieu britannique. En fin de contrat en juin prochain, le natif de Warrington pourrait d’ailleurs prolonger son bail avant de partir en prêt.

Notre avis : Lingard est dans une impasse à Manchester. L’intérêt du club basque est une excellente nouvelle pour le joueur.

Keisuke Honda vers un retour inattendu en Europe

Ancien feu follet de la sélection nippone entre 2008 et 2018, Keisuke Honda mène une carrière bien rythmée, symbolisée par de nombreuses expériences aux quatre coins du globe. Et à 34 ans, le milieu offensif japonais pourrait prochainement revenir en Europe. Selon les informations du quotidien portugais Record, Portimonense serait actuellement en discussion avec l’ancien joueur du CSKA Moscou. Honda serait peu satisfait de sa situation actuelle à Botafogo et pourrait prochainement connaître le neuvième club de sa carrière. Il rejoindrait ses deux compatriotes Shuichi Gonda et Koki Anzai dans le club de Portimão

Notre avis : L’arrivée de Honda serait une sacrée plus-value pour Portimonense, actuellement 16e du championnat portugais.

Keisuke Honda Crédit: Getty Images

Simeone veut se débarrasser de Šaponjić

Arrivé en 2019 chez les Rojiblancos en provenance de la réserve du Benfica Lisbonne, Ivan Šaponjić (23 ans) ne parvient pas à s’imposer à Madrid. Une situation critique pour le joueur à tel point que l’Atlético lui chercherait une porte de sortie, comme le précise AS dans son édition du jour. L’international espoir serbe aurait récemment été proposé à Valladolid. Le club de Ronaldo serait intéressé par la venue de l’attaquant.

Notre avis : Indésirable aux yeux de Diego Simeone, le jeune avant-centre a besoin de jouer. Le challenge de Valladolid pourrait lui permettre de se relancer.

