Transferts

Laurent Blanc, comment envisagez-vous la finale de la Coupe de l'Emir, la coupe du Qatar, vendredi face à Al-Sadd, le club entraîné par Xavi ?

Laurent Blanc. : "On espère toujours gagner la finale, c'est une certitude. On est conscient de la difficulté de la tâche, puisque Al-Sadd est vraiment une très, très bonne équipe du Qatar. Cela fait un an et demi qu'ils n'ont pas perdu de matches. Ils ont des bons joueurs, ils ont un bon entraîneur. Le challenge sera énorme, très excitant, mais on se prépare toujours pour gagner".

L'arrivée de nouveaux joueurs apporte-t-elle une pression supplémentaire ?

L.B. : "Oui, on va être considéré comme une meilleure équipe. C'est ce que l'on veut. L'année dernière, on a fait un excellent championnat (3e). Cette année, on a mal débuté. On a eu des très bons joueurs avec Steven (Nzonzi), James Rodriguez et Ahmed Yasser. Mais on les a pris très tard, donc ils sont plus ou moins blessés. Il faut du temps. Mais je suis très content d'avoir de bons joueurs, ça ne me met pas de pression".

Al-Rayyan ? Ça durera ce que ça durera, un an, un an et demi, deux ans, ou deux mois... Je n'en sais rien

Des rumeurs vous envoient à Barcelone ou Manchester United, qu'en est-il ?

L.B. : "Ce n'est pas d'actualité. Je suis ici. J'ai bataillé pour faire venir de bons joueurs. Je prends du plaisir à entraîner au Qatar. Ça durera ce que ça durera, un an, un an et demi, deux ans, ou deux mois... Je n'en sais rien. C'est une aventure humaine... Ce n'est pas un manque d'ambition, mais c'est une réalité. Je suis au Qatar et pour l'instant il n'y a que ça qui m'intéresse".

Comment trouvez-vous le niveau du football au Qatar après un an ?

L.B. : "Il y a de très bons joueurs étrangers, de très bons joueurs locaux. Le seul problème, c'est que les meilleurs joueurs locaux sont tous dans les mêmes clubs. Donc je pense que pour le futur, il faut faire en sorte que les jeunes joueurs du Qatar, ceux de sept à onze ans, viennent sur les terrains de football. Avec la Coupe du monde, le championnat qui commence à devenir intéressant, j'espère que les jeunes Qataris se mettront à jouer au football".

Pensez-vous que le Qatar a une chance de dépasser les huitièmes de finale de la Coupe du monde organisée à domicile en 2022 ?

L.B. : "La Coupe du monde, c'est un très haut niveau. (Les Qataris) se sont bien préparés, ils s'y préparent depuis longtemps. J'espère aussi qu'ils auront cette fraîcheur, c'est important d'avoir de la fraîcheur mentale. J'espère pour eux qu'ils feront une très bonne Coupe du monde".

Quels sont vos objectifs à court et long termes avec Al-Rayyan ?

L.B. : "C'est d'abord de gagner des matches parce qu'en ce moment on n'en gagne pas beaucoup (7e du championnat avec 6 points en cinq matches), et de gagner la Coupe de l'Emir (...) Et faire que l'avenir soit meilleur".

