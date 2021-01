Le mercato d'hiver 2021 aura été remarqué pour son relatif calme depuis son ouverture le 2 janvier dernier. Marqué notamment par quelques dossiers chauds (Milik, Özil, Ødegaard...) et l'avenir de gros joueurs comme Ramos, Messi et Alaba, le marché des transferts hivernal se clôturera dans la soirée du 1er février.

Habituellement fermé le 31 janvier, le mercato s'étend cette année sur une journée de plus jusqu'au lundi soir, afin de permettre aux clubs européens de terminer les derniers dossiers de manière plus sereine. La journée sera d'ailleurs à suivre en live sur Eurosport.fr, tout comme la soirée dans "La folle nuit du mercato".

En France, comme dans la majeure partie des championnats européens, l'horaire de fermeture du mercato est fixé à minuit le 1er février. En Italie et en Allemagne, la clôture du marché des transferts s'effectuera un peu plus tôt. Voici un récapitulatif des différentes dates et horaires de la fin du mercato en fonction des pays d'Europe.