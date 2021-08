MBAPPÉ BIENTÔT L'OBJET D'UNE OFFENSIVE DU REAL...

Les deux dernières semaines du mercato s'annoncent chaudes entre Madrid et Paris. Selon Marca, Kylian Mbappé a déjà fait savoir à ses dirigeants qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat prévu pour prendre fin en 2022. Ceux-ci lui auraient pourtant proposé un nouveau bail de 5 ans avec un salaire similaire à celui de Neymar. Le Real Madrid attend que la tension monte encore entre le PSG et son joueur puis se lancera et passera à l'attaque avec une offre conséquente mais sans agressivité.

Notre avis : Le PSG va devoir prendre une grande décision concernant l'avenir de Mbappé.

...QUE POGBA POURRAIT REJOINDRE LIBRE L'AN PROCHAIN

L'international français et son agent Mino Raiola continuent de chercher la meilleure solution. Convoité par le PSG mais aussi en discussions avec Manchester United pour une prolongation de son contrat qui court jusqu'en 2022, Paul Pogba aurait finalement décidé de ne pas rempiler selon le Daily Star. Le milieu de terrain de 28 ans attend ainsi l'été prochain pour filer librement au Real Madrid qui prévoit de sérieusement se renforcer.

Notre avis : Tout cela parait encore loin mais le Real Madrid signerait un coup retentissant.

Paul Pogba avec Manchester United Crédit: Getty Images

L'OM AVANCE POUR LIROLA

Le club phocéen est décidé à recruter Pol Lirola et poursuit les discussions avec la Fiorentina. Les discussions traînent en longueur mais avancent selon La Provence. L'OM est désormais d'accord pour un prêt avec une obligation d'achat de 12 millions d'euros et cherche à convaincre la Viola d'échelonner les paiements.

Notre avis : Le transfert tarde mais semble en bonne voie.

Pol Lirola sous le maillot de l'OM. Crédit: Getty Images

ABRAHAM EST À ROME

L'attaquant anglais n'a pas traîné. Après avoir donné son accord pour rejoindre la Roma qui devrait payer 40 millions d'euros à Chelsea, Tammy Abraham a quitté Londres et a atterri dans la capitale italienne ce dimanche midi comme le rapporte Sky Italia. Le joueur de 23 ans a été chaleureusement accueilli à l'aéroport Ciampino par les tifosi romains et a passé sa visite médicale.

Notre avis : Abraham va devoir s'adapter à la Serie A mais offre un joli potentiel.

Tammy Abraham all'aeroporto di Roma Crédit: Eurosport

GALTIER VEUT DELORT À NICE

Malgré le large succès des Aiglons hier à Lille (0-4), Christophe Galtier désire un attaquant expérimenté. Selon RMC Sport, le coach azuréen a jeté son dévolu sur Andy Delort. Il espère que ses dirigeants sauront trouver un terrain d'entente avec ceux de Montpellier pour le transfert de l'attaquant de 29 ans sous contrat avec le MHSC jusqu'en 2024.

Notre avis : Un joueur qui n'entre pas franchement dans la stratégie d'Ineos mais apporterait beaucoup sur le terrain.

Andy Delort (Montpellier) Crédit: Getty Images

L'ATLETICO SE JETTE SUR MATHEUS CUNHA

Les Colchoneros cherchent un renfort offensif et multiplient les pistes. Alors que la Fiorentina semble retenir Dusan Vlahovic malgré une offre de 40 millions d'euros, l'Atlético s'intéresse aussi à Matheus Cunha selon Sky Sports. le club madrilène a lancé les discussions avec le Hertha Berlin pour l'avant-centre brésilien de 22 ans qui a récemment marqué 3 buts aux JO de Tokyo.

Notre avis : Un joueur plein de talent en vue pour l'Atlético.

Matheus Cunha sous le maillot du Hertha Berlin en 2020 Crédit: Getty Images

KURZAWA BIENTÔT A L'OL ?

Ce n'est plus une surprise : le PSG doit vendre. Et c'est Layvin Kurzawa qui va sûrement en faire les frais. Selon les informations de RMC Sport, le latéral parisien s'est montré intéressé par l'appel du pied de l'Olympique Lyonnais, qui voudrait se renforcer à son poste. Mis à l'écart du groupe pour la réception de Strasbourg ce samedi soir, les faits vont en tout cas en ce sens.

Notre avis : Kurzawa gagnerait en temps de jeu du côté de Lyon d'autant que Cornet est sur le départ.

Layvin Kurzawa, l'arrière gauche du PSG. Crédit: Getty Images

SÉVILLE OFFICIALISE AUGUSTINSSON

L'international suédois débarque en Andalousie. Comme attendu, le Séville FC a annoncé le recrutement de Ludwig Augustinsson en provenance du Werder Brême contre une indemnité estimée à 5,5 millions d'euros. L'arrière gauche de 27 ans s'est engagé pour les quatre prochaines saisons. Augustinsson compte 36 sélections dont 4 à l'Euro et notamment 1 contre l'Espagne.

Notre avis : Le premier joueur suédois de Séville sera un bon concurrent à Acuna.

L'INTER S'ATTAQUE À ZAPATA

Les Nerazzurri ont engagé Edin Dzeko samedi mais cherchent visiblement un autre attaquant. Selon le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants de l'Inter ont lancé les négociations avec l'Atalanta au sujet de Duvan Zapata. L'avant-centre colombien de 30 ans a déjà trouvé un accord de principe avec les champions d'Italie.

Notre avis : Zapata affiche un profil plus proche de celui de Lukaku que Dzeko.

Duvan Zapata durante Inter-Atalanta - Serie A 2020/2021 - Getty Images Crédit: Getty Images

ANGERS RÉCLAME 15 MILLIONS POUR FULGINI

Le SCO ne change pas d'avis. Interrogé par Amazon à la mi-temps du match entre Angers et Lyon, le président Chabane a assuré que deux clubs français et un club anglais négociaient pour Angelo Fulgini. Le dirigeant a également confirmé attendre 15 millions d'euros pour son meneur de jeu sans vouloir faire de surenchère entre les prétendants. Nice et Rennes seraient les équipes de Ligue 1 intéressées par le joueur de 24 ans sous contrat jusqu'en 2023.

Notre avis : Fulgini a encore sorti un gros match contre Lyon et vaut bien cette somme.

Angelo Fulgini a inscrit un doublé face à Rennes, en Coupe de France - 11/02/2021 Crédit: Getty Images

BENEDETTO PROCHE DU BETIS

Barré par Arkadiusz Milik en pointe de l'OM, Dario Benedetto est plus que jamais sur le départ. Et le buteur argentin pourrait trouver rapidement un point de chute : au Betis Seville. Selon RMC Sport, Marseille voudrait en profiter pour s'offrir un attaquant au profil totalement différent : le Brésilien Cristian Pavon, qui évolue à Boca Juniors.

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Benedetto.

Dario Benedetto (Marseille) Crédit: Getty Images

