Chelsea souhaite s'offrir Lewandowski

Chelsea a de la suite dans les idées. Après avoir tenté, en vain, de s'offrir Erling Haaland, le champion d'Europe pourrait finalement foncer sur Robert Lewandowski, d'après The Sun. Le tabloïd évoque assure que les Blues pourraient formuler une offre avoisinant les 60 millions d'euros pour convaincre le Bayern Munich de lâcher son buteur. Et si le club bavarois n'a évidemment aucun raison de céder le meilleur buteur d'Europe, le Polonais, lui, n'a cessé d'être annoncé sur le départ ces derniers mois.

Notre avis : Un transfert de Lewandowski pourrait lancer un grand jeu de chaises musicales chez les attaquants européens.

Liga Tout pousse Varane vers Manchester United IL Y A 10 HEURES

Robert Lewandowski - FC Bayern München Crédit: Getty Images

Tolisso mis sur le marché par le Bayern

A un an de la fin de son contrat avec le Bayern, l'avenir de Corentin Tolisso apparait flou. Comme l'explique L'Equipe, le club munichois ne souhaite pas voir son milieu de terrain partir libre l'été prochain et attend une offre autour de 20 millions d'euros. L'ancien Lyonnais de 26 ans, lui, n'exclut pas de rester en Bavière mais espère un meilleur temps de jeu que la saison dernière.

Notre avis : La situation de Tolisso devrait s'éclaircir à la fin du mercato estival.

Corentin Tolisso (FC Bayern München) ist fit für das Spiel beim VfB Stuttgart Crédit: Getty Images

Icardi toujours dans l'oeil de la Juve

Mauro Icardi sera-t-il encore parisien cette saison ? D'après L'Equipe, l'attaquant argentin est toujours surveillé par la Juventus, qui le ciblait déjà lorsqu'il était encore joueur de l'Inter. Problème, le club turinois ne pourra pas tenter la moindre offensive si Cristiano Ronaldo ne trouve pas de porte de sortie. Et pour l'instant, la tendance n'est pas vraiment à un départ pour le Portugais. SportMediaset évoque même un possible échange entre CR7 et Icardi en cas de départ de Mbappé.

Notre avis : Le PSG et la Juve pourraient trouver une solution mais l'affaire semble très compliquée pour le moment.

Ballo-Touré au Milan, c'est officiel

L'ancien Lillois sera le coéquipier d'Olivier Giroud. Après l'annonce du recrutement de l'attaquant français hier, l'AC Milan a annoncé l'arrivée de Fodé Ballo-Touré en provenance de Monaco ce dimanche. L'arrière gauche a signé un contrat de 5 ans et portera le maillot numéro 5. L'ASM empochera 4 millions d'euros en échange de son joueur de 24 ans.

Notre avis : Acheté 11 millions à Lille il y a deux ans et demi, cédé pour 4 millions, l'international sénégalais n'a pas convaincu l'ASM mais fera une bonne doublure à Theo Hernandez.

Renato Sanches plan B du Barça ?

Barcelone envisage de nouvelles solutions. Alors que "l'échange" entre Saul Ñíguez et Antoine Griezmann paraît extrêmement difficile à réaliser, le club catalan cherche des alternatives pour répondre aux attentes de Ronald Koeman. Selon AS, le coach néerlandais réclame l'arrivée d'un milieu de terrain polyvalent. Renato Sanches serait ainsi ciblé et un prêt avec option d'achat du joueur de Lille serait à l'étude.

Notre avis : Les envies de Koeman et les finances du Barça ne sont pas en adéquation.

Renato Sanches (Lille) Crédit: Getty Images

Grealish hésite à rejoindre Manchester City

L'un des transferts les plus attendus cet été en Premier League pourrait capoter. Selon le Daily Mail, Jack Grealish, pour qui Manchester City est prêt à dépenser 100 millions d'euros, n'est plus très sûr de vouloir quitter Aston Villa. L'international anglais évolue au club de Birmingham depuis ses six ans et hésite à changer d'air. Même si son contrat avec les Villans court déjà jusqu'en 2025, Grealish pourrait ainsi finalement le prolonger d'un an et obtenir du même coup une revalorisation salariale pour toucher 175.000 euros par semaine.

Notre avis : Une proposition salariale qui a de quoi faire hésiter.

Lirola vers un retour à l'OM...

Une recrue de plus en vue pour le club phocéen. Selon le journaliste Fabrizio Romano, les négociations entre l'OM et la Fiorentina pour un nouveau prêt de Pol Lirola sont en effet sur le point d'aboutir. La transaction devrait comprendre une obligation d'achat de 12 millions d'euros. Le latéral droit espagnol de 23 ans a déjà donné son accord pour rejoindre le club olympien où il avait été prêté avec succès depuis janvier dernier.

Notre avis : Une excellente nouvelle pour le club phocéen qui avait fait de Lirola une priorité.

Pol Lirola durante Olympique Marsiglia-Brest - Ligue 2020/2021 - Getty Images Crédit: Getty Images

...qui rêve encore de Boga

Marseille veut poursuivre sur sa lancée. Alors qu'il a déjà bouclé l'arrivée de huit joueurs, le club phocéen souhaite réussir un plus gros coup sur ce marché des transferts. Selon La Provence, l'OM espère toujours s'offrir Jérémie Boga, auteur d'une excellente saison avec Sassuolo. Problème, le club italien réclame toujours une indemnité comprise entre 25 et 30 millions d'euros. Et d'autres écuries seraient sur le coup. Mais d'après le média, Pablo Longoria miserait sur la patience pour parvenir à ses fins.

Notre avis : L'OM a signé de jolis coups mais celui-ci semble un peu trop gros.

Rennes en course pour Meling

Comme plusieurs de ses coéquipiers, Birger Meling devrait quitter Nîmes, relégué en Ligue 2. Selon Foot Mercato, l'arrière gauche intéresse Rennes qui a proposé 2,5 millions d'euros aux Crocos et lancé les discussions avec le principal intéressé. Cependant, Besiktas a offert 3,5 millions au club gardois contre son international norvégien de 26 ans et se trouve donc en pole position.

Notre avis : Rennes doit faire un effort car les sommes évoquées restent faibles.

Birger Meling (Nîmes) Crédit: Getty Images

Grosse cote en Allemagne pour Faivre

Les belles performances de Roman Faivre avec Brest lors de la dernière saison de Ligue 1 ne sont pas passées inaperçues. Pas même de l'autre côté du Rhin. Selon le journaliste Fabrizio Romano, le Borussia Mönchengladbach a entamé des négociations avec le club finistérien pour le milieu offensif de 23 ans. Le Bayer Leverkusen est également intéressé.

Notre avis : Les clubs français devraient se positionner pour éviter de voir un autre talent partir en Bundesliga.

Romain Faivre (Brest), héros face à Bordeaux Crédit: Getty Images

La Roma en pince pour Vina

Après la grave blessure de Leonardo Spinazzola durant l'Euro, l'AS Rome est en quête d'un nouvel arrière gauche. Selon Sky Italia, les dirigeants de la Louve apprécient le profil de Matías Viña et ont lancé les discussions avec Palmeiras. Le club brésilien réclame 18 millions d'euros pour l'international uruguayen de 23 ans, la Roma espère faire baisser l'addition.

Notre avis : Les négociations ne font que commencer.

Palmeiras-River Plate, Copa Libertadores 2020-2021: Matias Viña del Palmeiras (Getty Images) Crédit: Getty Images

Direction Troyes pour Moulin

La longue histoire d'amour entre le portier et les Verts touche à sa fin. Selon L'Equipe, Jessy Moulin va quitter Saint-Etienne dans les prochaines heures après plus de 20 ans au club. Le gardien de 35 ans qui ne dispose plus que d'un an de contrat et n'a pas joué samedi en amical contre Grenoble, se dirige vers Troyes, promu en L1. "C'est lui qui a pris cette décision, a même assuré Claude Puel. On a eu une petite discussion. À son âge, je ne vais pas l'empêcher d'épouser un autre projet... Il est en train d'étudier une proposition avec un autre club".

Notre avis : Un départ compréhensible pour Moulin même s'il devrait être la doublure de Gauthier Gallon.

Jessy Moulin (Saint-Etienne) Crédit: Getty Images

Ligue 1 Jeunesse, paris, et fibre néerlandaise : Nice, Rennes et Monaco, agitateurs du mercato IL Y A UN JOUR