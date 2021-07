L’été était parti de travers. Surtout après un printemps déjà franchement moribond, entre élimination logique en demi-finale de C1 et perte du titre de champion. A ces deux échecs sportifs allait s’ajouter une crise institutionnelle, pensait-on. Mauricio Pochettino, fraîchement nommé en janvier, était prêt à rendre son tablier pour retrouver ses amours londoniens. L’avenir de Kylian Mbappé était sur toutes les lèvres et on voyait mal comment Paris réussirait à lui garantir une équipe plus compétitive. Dans ce panorama, Leonardo ne semblait pas si innocent . C’était en mai dernier. Un mois et demi plus tard, c’est un soleil resplendissant qui brille au-dessus du camp des Loges malgré une météo parisienne capricieuse.

Donnarumma, l’opportunité qui pose problème

Disons-le d’entrée : tout est plus facile avec de l’argent, surtout en ces temps de disette où même les plus dépensiers sont à l’agonie. Le fair-play financier semble déjà enterré . Paris, comme d’autres, peut se permettre des folies, notamment sur sa masse salariale. Mais la science du mercato de Leonardo lui a permis de prendre une avance bienvenue. Dans le sens des arrivées, bien sûr. Mais dans le sens des départs également où sa plus-value était moindre jusqu’ici : Mitchell Bakker bien vendu, Layvin Kurzawa annoncé vers la sortie, Alphonse Areola cité à West Ham… Tous les indésirables, surtout les plus coûteux, ne sont pas encore partis mais, au moins, le ménage est entrepris.

Alors, Mauricio Pochettino est-il contenté ? Sans doute tant l’effectif parisien a été très nettement amélioré et ce dans des secteurs clés. Reste que la frénésie du directeur sportif parisien risque bien de causer des soucis qu’il n’aura pas à gérer au quotidien. Face à l’opportunité de marché que représentait Gianluigi Donnaruma , Leonardo n’a pas attendu le brillant Euro de l’Italien pour sauter sur l’occasion. Résultat : à un poste qui ne l’exige surtout pas, Keylor Navas et l’ancien Milanais seront mis en concurrence . Contre toute logique sportive mais le mercato n’est pas qu’une affaire de terrain…

Sa façon de travailler, cloisonnée , risque encore de déclencher des problèmes en cours de saison, comme ce fut le cas avec Thomas Tuchel mais également avec Mauricio Pochettino. Avec certains hommes forts du vestiaire également, à l’image de Neymar. D’ailleurs, s’il est l’homme fort du PSG, Leonardo n’en reste pas moins surveillé de près par les propriétaires qataris. Alors, son mercato façon Blitzkrieg ressemble aussi à une façon de reprendre la main. Sur son destin. Mais pas que.

Car le mercato parisien, si clinquant jusque-là, restera fatalement jugé sur le dossier qui fait parler depuis plus d’un an : l’avenir de Kylian Mbappé. Directement, Leonardo ne gère plus. Tout vient d’en haut et c’est Nasser Al-Khelaifi, dont les relations avec le clan Mbappé sont bonnes, qui a décidé de prendre à bras le corps cette négociation sensible. Il en va de l’image du PSG mais également de sa compétitivité sportive.

Mais indirectement, Leonardo met Mbappé face à ses responsabilités : il voulait des gages de compétitivité, il ne pouvait pas rêver mieux. Désormais, s’il fait le choix de sécession, il devra trouver un autre argument. Car Leonardo est passé par là…

