David Alaba ne jouera plus avec le Bayern Munich à l'issue de la saison, mais sa prochaine destination n'est pas encore connue. Alors que le Real Madrid semble toujours tenir la corde dans ce dossier, le PSG aurait visiblement aussi son mot à dire, et souhaiterait récupérer l'international autrichien. Selon RMC Sport , un rendez-vous est même prévu entre le joueur de 28 ans et Leonardo dans les prochains jours. Un tournant décisif dans le dossier Alaba ?

L'été dernier, son nom était très souvent cité du côté du FC Barcelone. Mais finalement, Lautaro Martinez pourrait s'engager sur le long terme avec l'Inter Milan. Selon les informations de Calcio Mercato , l'attaquant argentin, sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le club lombard, serait proche de prolonger son bail. Quelques détails resteraient à régler dans ce dossier où l'Argentin pourrait percevoir plus de 4 millions d'euros par an.

Tolisso out, Pogba touché, Camavinga et Aouar décevants : le milieu des Bleus, péril en la demeure ?

Dans un entretien accordé à La Rac 1 ce lundi, Toni Freixa, candidat à la présidence du FC Barcelone, a assuré que "c'était absolument possible" de faire venir Erling Haaland et Kylian Mbappé dès l'été prochain. "Depuis quelque temps, on travaille et on peut officialiser qu'on a un accord avec un investisseur qui apportera 250 millions d'euros au projet Barça Corporate, a-t-il indiqué. Pour la saison 2021-2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en défense."