Décision imminente pour Mbappé ?

Prolongera, prolongera pas ; la question de l'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres dans la capitale. Interrogé sur le sujet jeudi par nos confrères de France Bleu Paris, Leonardo, le directeur sportif du PSG, a fait part de son optimisme concernant le dossier du natif de Bondy, en fin de bail en juin 2022. "On est en bonne voie", a notamment déclaré le Brésilien à France Bleu Paris ce jeudi. Selon Marca, le champion de France en titre s'est donné jusqu'au 10 mars, soit le match retour du PSG face à Barcelone en huitièmes de finale de Ligue des champions, pour statuer sur le dossier.

Transferts Le Québec moins sévère que la France sur Henry : "Il est devenu un meilleur manager ici" IL Y A 7 HEURES

Notre avis : Le temps commence à presser. Si Kylian Mbappé ne prolonge pas d'ici cet été, le PSG pourrait privilégier une vente dans les prochains moins afin de ne pas risquer de le voir partir libre dans un an.

Mbappé est-il à la table de Messi et Ronaldo ? "Il gagnerait presque à être plus égoïste"

La prolongation de Sergio Ramos en bonne voie

Actuellement sur le flanc, Sergio Ramos en profite pour préparer son avenir. En fin de contrat en juin prochain, l'international espagnol serait d'ailleurs bien parti pour rempiler à en croire les dernières indiscrétions de la presse espagnole. Marca annonce ce vendredi que la prolongation du capitaine madrilène serait plus que "probable" et ce, malgré une première offre refusée par le joueur. Sergio Ramos serait en discussions régulières avec Florentino Perez et une issue positive devrait prochainement être trouvée.

Notre avis : On se dirige lentement, mais sûrement vers un nouveau bail pour le capitaine des Merengue. Pour le plus grand bonheur de toutes les parties. Le Real Madrid vit une saison à rebondissements et ressent clairement le manque de son taulier.

"Les géants n’ont pas su innover à temps" : pourquoi l’Espagne patine en C1

La drôle de sortie de Okocha sur l'avenir de Salah...

Voilà une sortie qui va faire parler outre-Manche. Réputé pour son franc-parler, Jay-Jay Okocha n'a, une nouvelle fois, pas déçu. Dans un entretien accordé à ONTime Sports il y a quelques jours, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain est revenu sur la situation de l'ailier égyptien et le verrait bien du côté du FC Barcelone. "S’il a une chance de rejoindre Barcelone, je conseille à Salah d’y aller. Son énergie est épuisée à Liverpool. La situation semble régresser maintenant à Liverpool, et Salah doit quitter la Premier League. S’il a une chance de rejoindre le Barça, il doit y aller."

Notre avis : Que Liverpool soit émoussé, c'est un fait. Que Liverpool régresse, c'est une drôle d'affirmation. Aussi épuisé soit-il, Salah demeure toujours aussi important dans le collectif des Reds. Son influence et ses statistiques (24 buts en 35 matches toutes compétitions confondues) en attestent.

"Susic, c’était le dribble de Maradona et l’œil de Platini"

Draxler toujours dans les petits papiers de Galatasaray

Alors qu'on vous évoquait hier une potentielle prolongation offerte à Julian Draxler, l'international allemand se dirige néanmoins vers un départ libre lors du prochain mercato estival. Déjà intéressé il y a quelques semaines, Galatsaray pourrait s'activer pour l'ancien joueur de Schalke. Selon les informations du quotidien turc Fotomaç, les Stambouliotes réféchiraient à proposer un bail à l'international allemand.

Notre avis : Plus fringant ces dernières semaines, Draxler ne semble pourtant pas avoir un avenir au PSG. A moins que le champion du monde ne retrouve une place d'indiscutable dans la rotation de Pochettino.

Julian Draxler traf für PSG gegen Nizza Crédit: Getty Images

Fin de la piste Max Aarons au Bayern Munich ?

Un temps cité au FC Barcelone qui lui a préféré Dest cet été, mais surtout courtisé par le FC Bayern depuis plusieurs mois déjà, Max Aarons ne devrait pas rallier la Bavière lors du prochain mercato, comme l'affirme Christian Falk de Bild. Peu satisfait des performances de Bouna Sarr et déterminé à installer Joshua Kimmich dans l'entrejeu, le Bayern Munich est en quête d'un nouveau latéral droit pour concurrencer Benjamin Pavard. Néanmoins, le club allemand serait réticent à débourser les 35 à 40 millions d'euros réclamés par Norwich.

Notre avis : Conscient du potentiel et de la forte valeur de son espoir, Norwich réclame un sacré chèque. A raison, tant les performances du latéral de 21 ans sont toujours plus colossales.

Chelsea va bien se positionner pour Haaland

Ce sera l'un des grands agitateurs du prochain mercato. Alors que la presse allemande avait annoncé que Dortmund pourrait céder son prodige norvégien il y a quelques semaines, Chelsea et Thomas Tuchel seraient déjà en pôle pour attirer le joueur à Londres. Le technicien aurait d'ailleurs obtenu l'aval de ses dirigeants et Roman Abramovitch pour le recrutement de l'ancien joueur de Molde, comme l'explique Bild dans son édition du jour. Une information qui n'a rien d'une révélation, mais qui est déjà un signal des intentions londoniennes sur le prochain mercato. Reste à savoir ce que Chelsea mettra sur la table après avoir beaucoup dépensé l'été dernier.

Notre avis : Le fair-play financier ne traîne jamais très loin à Chelsea... Difficile d'imaginer les Blues sortir un gros chèque cet été. Et le discours des dirigeants du BvB a bien changé depuis les révélations sur les difficultés financières du club.

Haaland - Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

Matic, Lingard, Jones : le tiercé des Red Devils pour s'offrir Declan Rice

A 22 ans, Declan Rice fait pourtant figure d'ancien chez les Hammers. Capitaine du club est-londonien, le jeune milieu de terrain est naturellement l'une des figures de proue de l'excellente saison de West Ham. Convoité de longue date par Chelsea, l'international anglais serait également sur les tablettes de Manchester United. Selon 90min, le club mancunien pourrait d'ailleurs dégainer cet été. Le média évoque une potentielle offre incluant Nemanja Matic, Phil Jones et Jesse Lingard. Ce dernier, actuellement prêté aux Hammers, rayonne depuis son arrivée le collectif de David Moyes (3 buts et 1 passe décisive en 4 matches).

Notre avis : Lingard est un atout de poids pour MU dans ces négociations. Pourtant, rien ne dit que West Ham lâchera son capitaine surtout en cas de qualification à la prochaine Ligue des champions. Quatrièmes après 25 journées, les Londoniens ont de bonnes chances de croire à l'exploit.

Martial, le "nouveau Thierry Henry" devenu l’énigme insoluble de MU

Un jeune Grec agite les cadors européens

Christos Tzólis, voilà encore un espoir à suivre. A 19 ans, le jeune Hellène cartonne avec son club formateur, le PAOK Salonique. Et avec 16 buts et 9 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues, le natif de Thessalonique a tapé dans l'oeil des grands d'Europe. Ciblé par le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, l'ailier gauche serait annoncé proche de Manchester United, comme l'avance The Sun. Le quotidien britannique explique même que le PAOK pourrait céder son joueur pour une offre proche des 20 millions d'euros.

Notre avis : Avec Mason Greenwood, Amad Diallo, Facundo Pellistri et Marcus Rashford capable de jouer sur le côté, les ailes de MU sont déjà riches en promesses. Tzólis serait une belle pioche pour les Mancuniens, mais la priorité de ces derniers demeure toujours Jadon Sancho.

Christos Tzolis, PAOK Crédit: Getty Images

Truffert prolonge jusqu'en 2025 à Rennes

Rennes prépare l'avenir. Véritable révélation de la saison du côté du Roazhon Park, Adrien Truffert (21 ans) a paraphé un nouveau bail jusqu'en 2025 avec les Rouge et Noir. Apparu à 23 reprises toutes compétitions confondues dont 16 titularisations, le natif de Liège s'inscrit donc dans la durée en Bretagne. "Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu, mais tant mieux. (...) Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin."

Satisfaction partagée par Florian Maurice, le directeur sportif rennais. "C’est franchement une belle nouvelle pour le club, de pouvoir s’appuyer sur les joueurs issus du centre de formation, comme il le fait depuis de nombreuses années. L’évolution d’Adrien a été très positive et très rapide. (...) Il progresse de jour en jour, il ne s’arrête jamais de travailler. C’est un élément sur lequel on compte et qui, malgré son jeune âge, est un modèle pour les autres."

Notre avis : Après avoir perdu Rutter, parti à Hoffenheim, Rennes sécurise un joueur bourré de talent avec Truffert. Le jeune latéral sera l'une des figures du futur rennais.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi IL Y A UN JOUR