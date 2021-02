Le dénouement semble de plus en plus proche concernant le dossier de l'éventuelle prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Ce jeudi matin, Leonardo était l'invité de France Bleu Paris et le dirigeant parisien s'est penché sur l'avenir de l'attaquant international français de 22 ans, dont le bail se termine en juin 2022. "On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision, a indiqué le directeur sportif du club de la capitale. Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas."

Alors que les discussions se sont intensifiées ces dernières semaines, Leonardo semble néanmoins confiant. "Ça fait longtemps qu'on parle, tout le monde sait ce qu'on veut. Les choses sont claires. On va arriver au moment, et je pense que c'est bientôt, de dire quelle est la vision de tout le monde pour le futur. Avec Neymar, on parle aussi. On est en bonne voie. Le contrat est seulement décidé quand il est signé", a souligné le Brésilien, dans des propos rapportés par RMC, tout en précisant que le PSG souhaitait aussi prolonger les contrats d'Angel Di Maria et Juan Bernat.

Ligue 1 Incidents à l'OM : Douze supporters condamnés, deux relaxés IL Y A 11 HEURES

Haaland - Mbappé, qui est le franchise player ultime ? "Sans être chauvin…"

Les dossiers de prolongation de contrat de Neymar et Kylian Mbappé sont prioritaires du côté du champion de France. Si l'ancien joueur du Barça semble prêt à rempiler pour quatre ans de plus, Kylian Mbappé a maintenu le flou après son triplé historique inscrit au Camp Nou la semaine passée (4-1). "Ce serait con de jouer mon avenir sur un match. Je n'écoute pas ce que les gens disent à ce sujet-là. C'est une reflexion sur le long terme. J'ai toujours dit que j'étais heureux au PSG. Avec ce genre de match, je suis encore plus heureux", déclarait-il avant d'ajouter : "Le maillot du Paris Saint-Germain me tient à coeur".

Faut-il protéger les artistes comme Neymar ? "Défendre, c'est aussi un art"

Ligue 1 Durée du contrat, staff composé : Entre l'OM et Sampaoli, un accord total a été trouvé IL Y A 12 HEURES