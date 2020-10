Le feuilleton Lionel Messi a longtemps agité le mercato estival. Et il en sera inévitablement de même l’été prochain, alors qu’il sera libre de tout contrat s’il ne prolonge pas avec le FC Barcelone d’ici là. Les premiers candidats à son arrivée commencent donc à préparer le terrain, Manchester City en tête. "Si c’était devenu une vraie possibilité cet été, on l’aurait envisagé. C’est clairement l’un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que n’importe quel club voudrait avoir Messi dans son équipe", a tout d’abord rappelé Omar Berrada, directeurs des opérations des Citizens, dans une interview accordée à The Athletic.