Le PSG tremble. La fin de contrat de Kylian Mbappé approche doucement. Et la star parisienne n'a toujours pas prolongé, ou même donné des signes encourageants pour rassurer le board parisien. Alors bien sûr, il y a encore un peu de temps. Son bail expirera en juin 2022. Mais dans le monde du football, c'est déjà demain. L'été prochain, Mbappé sera en position de force et Paris devra faire un choix crucial s'il n'a pas trouvé d'accord pour le prolonger : prendre le risque de le garder un an de plus pour le voir peut-être filer libre en 2022, ou accepter de le vendre. Et selon L'Equipe, qui reprend une info du Sunday Times, deux clubs seraient en pole pour cette deuxième option : Liverpool et le Real Madrid, bien entendu.

Avec une question : ces prétendants désignés peuvent-ils vraiment s'offrir la perle tricolore, que le PSG ne bradera pas ? Pour le Real Madrid, ça ne fait aucun doute. Malgré la crise du Covid-19, le club madrilène fera tout pour l'attirer. Et sera disposé à casser sa tirelire, même si le champion du monde n'a plus qu'un an de contrat. Cela ne fait pas peur aux Merengue. La jurisprudence Eden Hazard est là pour l'illustrer. La Dernière Heure a ainsi révélé récemment que le prix du transfert de l'international belge était de 160 millions d'euros, alors qu'il n'avait plus qu'un de contrat à Chelsea ! Mais cela n'a rien de très surprenant. Depuis des années, le Real s'est construit sur ce genre de transferts, tant sur le plan sportif que marketing. Mais quid de Liverpool ?

Voilà le contexte : ils vont devoir vendre et convaincre Mbappé de venir

A l'inverse du Real, ce type de transferts n'est pas vraiment dans l'ADN des Reds. Le club de la Mersey n'a ainsi jamais investi plus de 100 millions d'euros sur un seul joueur. Certes, les champions d'Angleterre en titre ont également fait des folies. Cependant, depuis presque cinq ans maintenant, ils ont surtout signé quelques coups en ayant eu le nez creux, et en acceptant de monter assez haut pour des joueurs à fort potentiel avant d'en faire des stars planétaires. Les 85 millions pour Virgil van Dijk ou encore les 62 millions pour Alisson rentrent dans cette catégorie. Et que dire des trois stars de devant (Mané, Salah, Firmino) qui ont toutes été achetées entre 41 et 42 millions d'euros !

S'offrir Mbappé casserait cette logique. L'ancien Monégasque est déjà une star mondiale. Son transfert va se négocier très haut. Très, très haut même. Et si Pete Shaland - notre collègue britannique – pointe du doigt les pertes prévues par le club du nord l'Angleterre avec la pandémie du Covid-19 ("Encore plus que pour les autre clubs, Liverpool va avoir un vrai souci avec la perte de l'argent générée par l'absence des supporters dans les stades"), la formation de la Mersey dispose de sérieux arguments. Sportifs déjà. Mais aussi financiers.

Fort de ses bons résultats, Liverpool a battu des records de profits ces dernières années avec des rentrées commerciales qui avaient bondi avant la crise. Et s'ils décident de tenter le coup Mbappé, les Reds ont surtout de quoi équilibrer un peu la balance en lâchant du lest dans leur effectif. "Tout dépendra si les Reds vendent Mané, Salah ou Firmino, nous confirme Duncan Castles, qui a été le premier à sortir l'info sur Mbappé et Liverpool pour le Sunday Times. Ils ont tous moins de 30 ans et sont encore sous contrat jusqu'en 2023. Et certains d'entre eux peuvent bouger en Espagne. Liverpool réfléchit à ça depuis longtemps maintenant. Les Reds n'essayent pas de garder leurs joueurs éternellement. Ils ouvrent la porte si les joueurs veulent partir et qu'ils ont une grosse offre. Alors, voilà le contexte : ils vont devoir vendre et convaincre Mbappé de venir."

Si vous avez une opportunité de le signer, il ne faut pas hésiter une seconde

Ça tombe bien, Mbappé, qui a un plan de carrière en tête et veut continuer de progresser en rejoignant un club de la dimension du Real ou un championnat aussi puissant que la Premier League, serait séduit par l'idée de travailler avec Jurgen Klopp. Et si le manager allemand se charge depuis des mois de calmer le jeu sur ce dossier, Mbappé, dont le transfert sera amorti sur plusieurs années, reste surtout une occasion unique. Entre son âge (21 ans), son talent mais aussi déjà son passé (on parle quand même d'un champion du monde qui a aussi joué une finale de C1), c'est une perle très rare dans le monde du football.

"Il a le potentiel pour être le meilleur joueur du monde. C'est le successeur de Messi et Ronaldo. Si vous avez une opportunité de le signer, il ne faut pas hésiter une seconde. Il n'a que 21 ans donc, vous pouvez jouer 10 ans avec lui", complète Duncan Castles, qui a en longtemps parlé de cette éventualité dans son Podcast Transfer Window. En clair, ce n'est peut-être pas l'ADN du club. Mais s'ils en ont l'occasion, les Reds tenteront le coup. Paris est prévenu.

