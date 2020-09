Les Reds, séduits à l’idée de disposer d’un attaquant polyvalent, à même de jouer à tous les postes de l’attaque, ont décidé de sortir l’artillerie lourde : 45 millions d’euros et quelques bonus pouvant aller jusqu’à 50 à en croire The Athletic. Sky Sports et The Guardian confirment l’imminence du transfert et son coût XXL, qui s’explique aussi car il s’agit d’un deal entre deux clubs anglais, faisant monter irrémédiablement les coûts.