L'affaire se complique pour le PSG dans le dossier David Alaba. Alors que ce dernier est en fin de contrat avec le Bayern Munich, et qu'il a d'ores et déjà annoncé son départ du club bavarois, la chaîne Sky Allemagne annonce ce lundi que l'offre parisienne a été refusée. Pourtant, selon les échos de la presse allemande, le club de la capitale était prêt à satisfaire ses exigences salariales, à savoir un montant entre 15 et 20 millions d'euros par an. Pas assez, visiblement, pour convaincre l'international autrichien.

Toujours selon Sky Allemagne, Alaba privilégie toujours un départ en Liga, où le Real Madrid et le FC Barcelone seraient notamment à l'affût. Les Merengues semblent même en pole position, même si les démentis ne cessent d'affluer quand un éventuel accord est évoqué dans les médias. Comme le PSG, Chelsea aurait également tenté sa chance dans ce dossier ces dernière semaines. En vain.

