" Nous t'attendons ici ", peut-on ainsi lire en première page de Marca . Pour le quotidien madrilène, le Real Madrid sera bien évidemment candidat à accueillir le champion du monde. Florentino Pérez, le président des Merengues, ne s'en est d'ailleurs jamais caché : Mbappé est un rêve autant qu'un objectif. L'an prochain, ce dernier sera (en plus) à douze mois de la fin de son bail à Paris. De quoi influer sur son prix ? Possible.

"Le Real attend de voir ce qu'il peut se passer. Son plan a toujours été d'attendre que Mbappé ne prolonge pas pour faire l'offre idoine aux propriétaires du PSG", assure Marca. Pour AS, Mbappé "donne le tempo" concernant son avenir. Il veut être maître de son destin et c'est dans cette optique qu'il aurait prévenu le PSG d'un possible départ. "Le Real ne veut pas faire front contre le PSG et veut que ce soit l'attaquant français qui force son départ", précise d'ailleurs le quotidien madrilène. Le feuilleton peut (re)commencer.