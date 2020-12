Il a rayonné sur le terrain, s'offrant un triplé et la victoire face à Basaksehir au PSG (5-1). Et une semaine après avoir fait part de son envie de jouer avec Lionel Messi l'an prochain, Neymar a définitivement mis les points sur les i. Il ne fallait pas interpréter sa sortie comme une envie de quitter le PSG mais plutôt comme un désir d'attirer l'Argentin en France. Ce mercredi, à l'issue de la victoire face aux Turcs, il a souligné son attachement au PSG : " Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers , a fait savoir Neymar chez nos confrères de RMC Sport. L'idée de partir ne me traverse pas l'esprit. "

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an et demi de contrat, Neymar n'affirme pas pour autant qu'il est encore prêt à prolonger son aventure : "Il faut qu'on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux. À voir ce qu'il se passera à l'avenir." Du côté du club, l'optimisme est de rigueur. La soirée en Ligue des champions a rappelé l'importance de Neymar, auteur d'un triplé, et de Mbappé, double buteur, dans le projet parisien. "On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant, a expliqué le président Nasser Al-Khelaifi toujours au micro de RMC Sport. Les deux veulent rester avec nous."