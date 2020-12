Le PSG favori pour accueillir Messi ?

Selon les informations de 90min, Manchester City et le Paris Saint-Germain seraient de plus en plus confiants sur la possibilité de voir Lionel Messi quitter le FC Barcelone l'été prochain, au terme de son contrat avec son club formateur. Le média ajoute que City et le PSG seraient les deux seuls clubs capables de payer le salaire de l'Argentin, évalué à 750 000 euros par semaine. Et que le club de la capitale serait prêt à se séparer de Kylian Mbappé, convoité par le Real Madrid, pour accueillir la Pulga. Ce qui le placerait en position de favori sur ce dossier.

Notre avis : C'est à prendre avec des pincettes. Paris prévoirait un déficit de 200 millions d'euros en fin de saison, c'est loin d'être une situation économique idéale pour réaliser une telle opération.

Alaba sur le départ, ça se précise !

David Alaba est l'un des joueurs en fin de contrat les plus convoités du marché. Et les dernières paroles de Karl-Heinz Rummenigge ne risquent pas de calmer les ardeurs des prétendants au polyvalent Autrichien. "Le Bayern a fait tout ce qu'il a pu pour trouver un accord, a déclaré le président du club bavarois dans l'émission Doppelpass. On a beaucoup discuté, on attendait une réponse de sa part avant la fin octobre. Elle n'est pas venue et je ne sais pas si les négociations vont reprendre. Notre proposition reflétait clairement la grande valeur que nous lui accordons. Mais il l'a refusée. Il sera libre de de négocier avec n'importe quel club au 1er janvier." Le Real Madrid et le PSG font partie des destinations les plus souvent citées.

Notre avis : Alaba va pouvoir tester le marché et ne devrait pas manquer de propositions. Mais un retournement de situation n'est pas à exclure.

"La vraie priorité du PSG sur ce mercato, ce n'est ni Eriksen, ni Alli"

Laporta ferait de Bellerin un argument de campagne

Selon The Daily Mirror, Joan Laoprta envisage de rapatrier Hector Bellerin au FC Barcelone s'il est élu aux prochaines élections présidentielles du club catalan. Un montant de 25 millions d'euros est évoqué pour un éventuel transfert du latéral droit espagnol d'Arsenal, âgé de 25 ans. Bellerin est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2023. Il avait fréquenté le centre de formation du Barça jusqu'à l'âge de 16 ans avant de s'envoler pour l'Angleterre.

Notre avis : On n'y est pas encore. Mais le Barça a déjà Sergiño Dest et Sergi Roberto à ce poste. Et Martin Braithwaite comme unique avant-centre…

Doit-il se séparer de Messi ? "Si le Barça veut faire sa révolution…"

L'Inter entre dans la course pour Wijnaldum

Un prétendant de plus pour Georginio Wijnaldum ? C'est du moins ce que The Sun on Sunday annonce. D'après le tabloïd britannique, Antonio Conte, l'entraîneur de l'Inter, serait très intéressé par le milieu néerlandais de Liverpool, en fin de contrat l'été prochain. Le club italien ferait cependant face à la concurrence du FC Barcelone de Ronald Koeman, déjà désireux d'attirer l'ancien joueur de Feyenoord et du PSV Eindhoven en Catalogne l'été dernier. Et qui devrait vraisemblablement revenir à la charge lors du prochain mercato.

Notre avis : L'idée serait d'attendre que le joueur soit libre en juin prochain. Il faudra déjà voir si Koeman et Conte sont encore en poste à ce moment-là.

Maja vers la sortie ?

Bordeaux pourrait dégraisser lors du mercato d'hiver pour tenter d'améliorer sa situation financière. Dans cette optique, un départ de Josh Maja est évoqué. Selon 20 Minutes, le jeune attaquant anglais aurait des touches de l'autre côté de la Manche, avec Sheffield United ou Birmingham City. Un montant de 7 millions d'euros est évoqué pour l'ancien joueur de Sunderland, auteur de 11 buts sous les couleurs girondines et sous contrat jusqu'en 2023.

Notre avis : A ce prix, ce serait une bonne opération pour Bordeaux.

