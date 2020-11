Neymar prêt à prolonger avec le PSG

Vers une nouvelle rumeur de retour de Neymar au Barça ? Apparemment, non. Avec des finances barcelonaises aux abois, l’international auriverde ne devrait pas retourner en Catalogne selon The Sun. Mieux, le tabloïd britannique annonce que l’ancien joueur de Santos pourrait très prochainement prolonger son bail de cinq saisons avec le Paris Saint-Germain.

Notre avis : Une information à prendre avec des pincettes, bien entendu. Toutefois, la prolongation de Neymar serait un excellent signal envoyé par le club parisien sur ses prochaines ambitions.

Le Barça pousse trois joueurs, dont Umtiti, vers la sortie

En énormes difficultés financières, le FC Barcelone est en besoin urgent de liquidités. S’il a déjà mis en place une politique de réduction de ses gros salaires (Clément Lenglet et Gerard Piqué ont déjà donné leur aval), le club catalan va devoir vendre. Et en Catalogne, tout le monde peut bouger. Néanmoins, Mundo Deportivo annonce que trois joueurs seraient plus que jamais poussés vers la sortie.

Pas épargné par les blessures, Samuel Umtiti apparaît "logiquement" dans cette liste et ne rentre pas dans les plans de Koeman. Même son de cloche pour le jeune Carles Aleñá et le latéral Junior Firpo. Ces derniers représentent d’ailleurs de belles valeurs marchandes pour le Barça qui demande environ vingt millions d’euros pour le premier cité et une grosse dizaine pour le second.

Notre avis : Des départs pour dégager des liquidités, mais loin d’être suffisants. Avec plus de 300 millions de perte à venir, le Barça va devoir aller encore plus loin dans son redressement…

Zidane confiant pour la prolongation de Sergio Ramos

Vainqueur au bout du suspens de l’Inter ce mardi (3-2), le Real s’est évité une (nouvelle) belle frayeur. Une victoire qui porte notamment le sceau de Sergio Ramos, qui a inscrit son 100e but pour le club madrilène au cours de ce succès. Et bien qu’il ne reste qu’un an de contrat au défenseur, Zinédine Zidane s’est montré confiant quant à une prolongation de son capitaine. “Il est notre capitaine, notre leader et nous aimerions l'avoir pour toujours. Il prouve qu'il a toujours cette même envie. Je n'ai absolument aucun doute qu'il va rester et qu'il continuera à écrire l'histoire”, a réagi le technicien français en conférence de presse d’après-match.

Notre avis : Encore une fois, Ramos est l’âme de ce Real. Et Florentino Perez a intérêt à mettre le paquet pour conserver son leader.

Sergio Ramos, buteur face à l'Inter Crédit: Getty Images

Pepe va rempiler à Porto

Revenu dans son club formateur en janvier 2019, Pepe n’est pas prêt de raccrocher les crampons. En fin de contrat dans une saison, le champion d’Europe 2016 devrait prochainement rempiler une saison avec les Dragões, selon les informations de A Bola. A 37 ans, l’ancien défenseur du Real Madrid est toujours aussi précieux dans le collectif de Sérgio Conceição.

Notre avis : Toujours performant sur le pré, Pepe est l’un des leaders du club portiste. Sa prolongation va permettre de stabiliser le club, en difficultés en championnat cette saison.

Moussa Diaby suivi par les deux Manchester

Parti en Allemagne en 2019, Moussa Diaby (21 ans) ne cesse de progresser avec le Bayer Leverkusen. Une évolution fulgurante qui a d’ailleurs tapé dans l’oeil de Manchester City et Manchester United, comme le rapporte Bild. Néanmoins, le board allemand ne souhaite pas se séparer de l’ancien Parisien et l’a fait savoir par l’intermédiaire de Rudi Völler, son directeur sportif. “Il est clair que nous voulons le garder sur le long terme”, a notamment lancé l’ancien international allemand. Le quotidien allemand va plus loin et révèle que les Red Devils auraient même transmis une offre de 50 millions d’euros l’été dernier.

Notre avis : Diaby s’éclate de l’autre côté du Rhin et est l’un des hommes de base de Peter Bosz. S’ils espèrent le conserver, les dirigeants du Bayer savent qu’ils peuvent espérer une plus-value colossale pour leur joueur, à l’image de Kai Havertz l’été dernier.

War gegen Köln einfach nciht zu halten: Leverkusen Moussa Diaby (mitte) Crédit: Getty Images

Pedro Neto prolonge à Wolverhampton

Auteur d’un très bon début de saison avec les Wolves, Pedro Neto (20 ans) a été récompensé de ses belles performances. Débarqué en provenance de la Lazio lors du mercato d’été 2019, l’international espoir portugais a prolongé son contrat jusqu’en 2025 avec les pensionnaires de Molineux. Le milieu de terrain a disputé sept matches de Premier League depuis le début de la saison et s’impose comme l’un des hommes de base de Nuno Espírito Santo.

Notre avis : Neto est l’un des joueurs à suivre en Angleterre. Véritable feu follet, le jeune Lusitanien va pouvoir poursuivre sa progression dans un environnement idéal.

La Premier League en pince pour un jeune Mexicain

Orbelín Pineda, son nom ne vous dit peut-être rien, mais il pourrait très prochainement faire parler de lui en Europe. A 24 ans, l’ailier mexicain de Cruz Azul pourrait bientôt traverser l’Atlantique et découvrir le Vieux continent, où de nombreux clubs anglais le suivent avec attention. Selon 90min, Arsenal, Tottenham, Wolverhampton, Everton, Southampton, Newcastle et West Ham sont intéressés par l’international mexicain (21 sélections, 1 but). L’Ajax, le PSV et l’AS Monaco seraient aussi sur les rangs. Joueur véloce, friand des petits espaces, Pineda n’a plus qu’un an de contrat avec Cruz Azul.

Notre avis : Après avoir refusé Man City en 2016, Pinea semble désormais prêt pour l’Europe. Et on a hâte de savoir où cet ailier de poche pourra faire parler la poudre dans les prochains mois.

Orbelin Pineda lors de la rencontre entre Cruz Azul et Pachuca en septembre 2020 Crédit: Getty Images

West Ham prospecte (encore) pour son défenseur central

Après avoir échoué dans le recrutement de James Tarkowski (Burnley), West Ham continue de chercher la perle rare pour sa défense.Selon le Daily Mail, les Hammers suivraient de prêt l’évolution de la situation de Frederik Alves Ibsen (Silkeborg). A bientôt 21 ans, le défenseur danois d’origine brésilienne est l’une des grandes promesses du pays à son poste. Leeds et le club russe de Rostov seraient également sur les rangs, mais le joueur aurait déjà un accord avec le club entraîné par David Moyes. West Ham pourrait débourser environ 1,5 millions d’euro pour s’attacher ses services.

Notre avis : Réputé au Danemark, Alves Ibsen est un pari pour les Hammers. Et à ce prix, il en vaut la chandelle.

