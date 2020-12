Indésirable à Arsenal où il ne figure pas sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la Premier League, Mesut Özil pourrait atterrir à Istanbul. Dans un entretien accordé à la chaîne Sports Digitale, Murat Zorlu, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe, a estimé que le milieu international allemand aurait "90% de chances de rejoindre [Fener]" . Le milieu de terrain de 32 ans n’a plus porté le maillot d’Arsenal depuis début mars.

Regrets pour Aouar, Pépé expulsé et irrégulier : "Arsenal n’y arrive pas offensivement"

Déjà cité en Catalogne depuis quelques semaines, Antonio Rüdiger apparaît comme une piste de plus en plus plausible du côté des Blaugranas. France Football et Mundo Deportivo avancent que l’international allemand pourrait être prêté au FC Barcelone lors du prochain mercato.